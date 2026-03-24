남궁형 제물포구청장 예비후보 “복지 넘어 기본소득으로”
남궁형 인천 제물포구청장 예비후보가 주민의 생활 안정과 지역경제 활성화를 동시에 추진하는 ‘제물포 플러스(+)’ 기본소득 정책을 24일 발표했다.
남궁 예비후보가 제시한 제물포 플러스는 단순한 복지 정책이 아니라 지역 차원의 기본소득 정책이다. 남궁 후보는 “지금까지의 복지 정책이 취약계층을 중심으로 한 지원 정책이었다면, 이제는 주민 모두의 삶의 기반을 안정시키는 기본소득 정책으로 나아가야 한다”며 “제물포구를 대한민국 기본사회를 선도하는 제물포 기본정부 모델의 도시로 만들겠다”고 밝혔다.
이어 “기본소득은 단순한 현금 지원이 아니라 시민의 삶을 안정시키는 새로운 행정 철학”이라며 “제물포 플러스는 주민의 삶을 안정적으로 지지하는 제물포 기본정부의 핵심 정책이 될 것”이라고 강조했다.
남궁 예비후보의 이번 정책은 소비 진작을 통한 경제 정책으로서의 성격이 짙다. 모든 지원금은 지역 내에서만 사용 가능한 지역화폐로 지급된다. 주민의 생활비 부담을 덜어주는 동시에 신포시장, 현대시장, 연안부두, 월미도 등 전통시장과 골목상권의 역내 소비로 이어지는 지역순환경제 구조를 만들겠다는 구상이다.
남궁 예비후보는 “월 2만원은 작은 금액처럼 보일 수 있지만 제물포 전체로 보면 연간 수십억원이 지역 상권으로 바로 유입된다”며 “제물포 플러스는 단순한 복지가 아니라 지역경제를 움직이는 새로운 경제 정책”이라고 강조했다.
또 남궁 예비후보는 주민의 생애주기를 고려한 세대별 기본소득 공약을 제시했다. 제물포 플러스 기본소득 정책은 연간 약 120억원 규모로 설계된 생활기본소득 패키지다. 어르신, 청소년, 청년, 자녀가구 등 세대별 맞춤 지원을 통해 주민의 삶을 안정적으로 뒷받침하는 것을 목표로 한다.
남궁 예비후보는“청소년과 청년, 그리고 아이를 키우는 가정을 지원하는 것은 단순한 복지가 아니라 미래에 대한 투자”라며 “저출생과 청년 문제를 지역 차원에서 해결하는 새로운 정책 모델이 될 것”이라고 설명했다.
남궁 예비후보는 박찬대 국회의원 정책특별보좌관과 민주당 전략기획위원회 부위원장으로서 쌓은 정책 설계 역량을 바탕으로 재원 확보에도 강한 자신감을 보였다. 그는 “중앙당의 예산 설계 능력과 인천광역시의회 대변인 시절 다져온 현장 실무력을 하나로 결집하겠다”며 “제물포를 대한민국 기본정부 1번지로 만드는 일, 말이 아닌 ‘예산과 결과’로 확실히 보여드리겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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