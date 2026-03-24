남궁형 제물포구청장 예비후보 “복지 넘어 기본소득으로”

남궁형 인천 제물포구청장 예비후보가 주민의 생활 안정과 지역경제 활성화를 동시에 추진하는 제물포 플러스 기본소득 정책을 발표하고 있다. 후보 제공

남궁형 인천 제물포구청장 예비후보가 주민의 생활 안정과 지역경제 활성화를 동시에 추진하는 ‘제물포 플러스(+)’ 기본소득 정책을 24일 발표했다.

남궁 예비후보의 이번 정책은 소비 진작을 통한 경제 정책으로서의 성격이 짙다. 모든 지원금은 지역 내에서만 사용 가능한 지역화폐로 지급된다. 주민의 생활비 부담을 덜어주는 동시에 신포시장, 현대시장, 연안부두, 월미도 등 전통시장과 골목상권의 역내 소비로 이어지는 지역순환경제 구조를 만들겠다는 구상이다.