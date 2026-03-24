박상현-장유빈-김홍택 등 유소년 멘토로 나선다…타임폴리오 2026 위너스 매치플레이 개막

25일 부터 사흘간 블랙스톤 제주에서 열려

KPGA선수와 초등선수 2인1조 스크램블 방식

타임폴리오 2026 위너스 매치플레이 포스터. KPGA

2022년 창설돼 올해로 5회째를 맞은 ‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’가 오는 25일 예선을 시작으로 27일까지 사흘간 블랙스톤 제주에서 개최된다.



‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’는 KPGA 투어 선수 1인과 한국초등학교골프연맹(이하 초등연맹) 소속 남자 선수 1명이 2인1조로 짝을 이뤄 출전한다. 경기는 스크램블 방식(각자 티샷을 한 뒤 더 좋은 지점에서 다음 샷을 이어가는 방식)으로 치러진다.



대회 첫 일정인 25일에는 초등연맹이 선발한 초등 선수들을 대상으로 예선전을 진행해 8강 진출자를 가린다. 이후 KPGA 투어 선수와 초등 선수간 조 추첨을 실시하고 26일에는 8강전과 4강전, 27일에는 결승전이 펼쳐진다.



총상금 1억4500만 원(우승상금 5000만 원)이다. 해당 상금은 KPGA 투어 선수들을 대상으로 성적에 따라 차등 분배된다. 초등연맹 소속 선수들에게는 총 5100만 원 상당의 훈련 지원금이 별도로 제공된다.



이번 ‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’에는 ‘대회 호스트’ 박상현을 비롯해 김홍택, 문도엽, 송민혁, 장유빈, 최승빈, 최진호, 함정우 등 KPGA투어 최정상의 선수들이 유소년 선수들의 멘토로 나선다.



황성환 타임폴리오자산운용 대표이사는 “올해로 5회째를 맞이하는 이번 대회는 차세대 골프 유망주들이 국내 최고의 프로 선수들과 함께 경쟁하며 실전 경험을 쌓을 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 한국 골프의 미래를 위한 지속적인 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.



‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’는 KPGA 주관 방송사인 SBS Golf2를 통해 4월 27일부터 첫 방송될 예정이다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2022년 창설돼 올해로 5회째를 맞은 ‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’가 오는 25일 예선을 시작으로 27일까지 사흘간 블랙스톤 제주에서 개최된다.‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’는 KPGA 투어 선수 1인과 한국초등학교골프연맹(이하 초등연맹) 소속 남자 선수 1명이 2인1조로 짝을 이뤄 출전한다. 경기는 스크램블 방식(각자 티샷을 한 뒤 더 좋은 지점에서 다음 샷을 이어가는 방식)으로 치러진다.대회 첫 일정인 25일에는 초등연맹이 선발한 초등 선수들을 대상으로 예선전을 진행해 8강 진출자를 가린다. 이후 KPGA 투어 선수와 초등 선수간 조 추첨을 실시하고 26일에는 8강전과 4강전, 27일에는 결승전이 펼쳐진다.총상금 1억4500만 원(우승상금 5000만 원)이다. 해당 상금은 KPGA 투어 선수들을 대상으로 성적에 따라 차등 분배된다. 초등연맹 소속 선수들에게는 총 5100만 원 상당의 훈련 지원금이 별도로 제공된다.이번 ‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’에는 ‘대회 호스트’ 박상현을 비롯해 김홍택, 문도엽, 송민혁, 장유빈, 최승빈, 최진호, 함정우 등 KPGA투어 최정상의 선수들이 유소년 선수들의 멘토로 나선다.황성환 타임폴리오자산운용 대표이사는 “올해로 5회째를 맞이하는 이번 대회는 차세대 골프 유망주들이 국내 최고의 프로 선수들과 함께 경쟁하며 실전 경험을 쌓을 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 한국 골프의 미래를 위한 지속적인 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.‘타임폴리오 2026 위너스 매치플레이’는 KPGA 주관 방송사인 SBS Golf2를 통해 4월 27일부터 첫 방송될 예정이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지