李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시
이재명 대통령이 24일 “출퇴근 시간에 노인들의 대중교통 무료 이용을 제한하는 방법을 연구해보라”고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “출퇴근 시간에 (대중교통) 집중도가 높아서 괴롭지 않냐”며 이같이 말했다.
이 대통령은 중동 위기 대응을 위한 에너지 절약 정책을 보고한 김성환 기후에너지환경부 장관에게 “예를 들면 직장에 출근하는 (노인)분들이 계셔서 구별하기 그렇긴 한데 놀러가거나 마실가는 사람들을 제한하는 (방안을 연구해보라)”라고 했다.
이어 “대중교통을 권장해도 출퇴근 시간은 너무 괴롭다”며 “(이용을) 분산시키는 방법을 연구해보라”고 주문했다.
그러면서 “보건복지부도 같이 해야 할 것 같다”고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사