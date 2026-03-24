대구 달성군 28~4월 5일 ‘달창지길 벚꽃축제’ 개최
대구 달성군은 28일부터 4월 5일까지 달성군 유가읍 한정리 일원에서 제13회 달창지길 벚꽃축제를 개최한다고 24일 밝혔다.
유가읍번영회가 주관하는 이번 축제는 한정보건소에서 달창저수지에 이르는 왕복 약 4㎞ 구간의 벚꽃길에서 진행된다. 매년 봄마다 분홍빛 장관을 연출하는 이 구간은 비슬산 참꽃과 더불어 달성군을 상징하는 봄철 관광 명소로 꼽힌다.
축제 첫날인 28일 오후 1시에는 ‘달성군민 노래자랑’이 열려 축제의 포문을 연다. 인기 가수들의 축하 공연이 현장의 열기를 더할 예정이다. 29일에는 축제의 하이라이트 중 하나인 ‘테디베어와 함께하는 벚꽃길 걷기’ 행사가 진행된다. 벚꽃길 곳곳에 귀여운 테디베어 인형을 배치해 가족 단위 방문객들에게 특별한 볼거리와 포토존을 제공할 계획이다.
축제 기간 내내 먹거리 장터와 지역 농특산물 홍보 부스가 운영되며 지역 가수들의 상설 공연이 펼쳐져 관람객들의 오감을 즐겁게 할 예정이다.
박인석 유가읍번영회장은 “방문객들이 벚꽃 아래서 웃으며 특별한 추억을 만들 수 있도록 테디베어 전시 등 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “달성군을 대표하는 명품 축제로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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