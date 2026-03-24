지역 장점 살린 공간 재생…부산 디자인 혁신 전략 주목
WDC 디자인주간 첫 포럼 도시재생 제시
봉산센터, 경사 지형 활용 공간 재생 주목
“작아도 지속”…디자인 기반 정책 확산 강조
빈집과 슬럼화 문제를 디자인으로 풀기 위한 논의가 부산에서 시작됐다. 세계디자인수도(WDC) 부산 디자인 주간 첫 행사에서 공공디자인을 도시재생 정책에 접목하는 방향이 제시됐다.
부산시는 지난 23일 영도 베리베리굿 봉산센터에서 ‘제4회 도시디자인 혁신 포럼’을 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 포럼은 ‘2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간’의 첫 행사로, 디자인을 행정과 정책 전반에 확산하기 위해 마련됐다.
포럼은 ‘빈집을 활용한 포용적 생활공간 조성’을 주제로 진행됐다. 참석자들은 방치된 공간을 지역 자산으로 전환하고, 주민 삶과 연결된 공간으로 재생하는 방안을 집중 논의했다.
주제 발표를 맡은 최재원 플로 건축사사무소 소장은 영도 ‘베리베리굿 봉산센터’를 비롯해 서울 은평구 구산동 도서관마을, 삼성중학교 꿈담도서관 등을 사례로 제시하며 “보존할 것은 남기고 지역의 장점을 살려 이야기를 담은 공간으로 재생하는 것이 중요하다”고 강조했다.
특히 봉산센터는 경사 지형과 바다 풍경을 활용한 테라스형 설계를 통해 영도 봉산마을의 한계를 극복한 사례로 소개됐다. 주민이 생활하고 소통하는 커뮤니티 거점 공간으로 기능하도록 설계된 점이 특징이다.
봉산센터는 2023 부산다운 건축상 대상과 2025 대한민국 공공건축상 특별상을 받으며 공공건축 우수 사례로 평가받고 있다. 세계디자인수도 실사 과정에서도 주목받으며 부산형 도시재생 모델로 제시된 바 있다.
질의응답에서는 부산만의 도시 환경이 공공건축의 중요한 자산으로 언급됐다. 최 소장은 “부산은 경사 지형과 바다 조망이라는 강점이 있는 도시”라며 “이러한 조건을 설계에 적극 반영해야 한다”고 말했다. 이어 “규모가 크지 않더라도 도시재생과 공간 활용이 끊이지 않고 지속적으로 이어지는 것이 중요하다”고 강조했다.
부산시는 이번 포럼을 계기로 공공디자인을 정책과 행정에 적극 반영해 도시 혁신 역량을 강화할 계획이다.
문정주 부산시 미래디자인본부장은 “디자인은 결국 사람을 위한 투자”라며 “사람 중심 디자인 도시의 가치를 행정 전반에 확산해 안전하고 따뜻한 도시 부산을 만들어가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사