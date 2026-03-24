여성 외모 평가에 욕설 입모양… 제주청년센터 홍보 영상 논란
제주청년센터가 자체 제작한 사업 홍보 영상이 여성 비하 논란에 휩싸였다. 영상에는 욕설을 연상시키는 장면까지 포함돼 비판이 커지고 있다.
24일 제주도 등에 따르면 문제의 영상은 제주청년센터가 동아리 지원사업 홍보를 위해 제작한 것으로, 총 1분16초 분량이다.
‘담배가게 아가씨’ 곡을 패러디했다. 센터의 여직원이 남성들의 관심에는 무심하다가 한 남성이 동아리 지원서를 내자 웃음을 보인다는 설정이다.
영상에는 ‘아가씨가 이쁘다’ ‘긴 생머리를 곱게 묶은 것이 정말로 이쁘다’며 여성 외모를 평가하는 대사가 담겼다. 특히 한 남성이 자신의 인사에 반응하지 않는 여성에게 욕설을 연상시키는 입모양을 하는 장면도 포함됐다.
이 영상은 지난 20일 센터 공식 SNS에 게시됐다. 이용자들은 “제주도 청년에게 여성은 성희롱과 치근덕 대상인가요?” “2026년에 이런 영상을 보다니” 등 문제점을 지적하는 댓글을 남겼다.
논란이 확산되자 센터는 23일 게시물을 삭제하고, 사과문을 발표했다. 사과문에서 센터는 “사람과 사람간의 만남을 주제로 홍보 영상을 기획했고, 유쾌하게 비속어를 표현하고 싶었다”고 해명했으나, 여성에게 비속어를 하는 상황을 ‘유쾌한 연출’로 받아들일 수 있다고 판단했다는 설명이 오히려 논란을 키웠다. 센터는 이후 해당 부분을 수정해 사과문을 다시 올렸다.
비판이 이어지자 센터는 24일 오후 2차 사과문을 내고 “콘텐츠 제작 과정에서 성인지 감수성이 부족했다”며 “기획·승인 과정에 참여한 관계자들을 엄중히 조치하겠다”고 밝혔다.
또 “전 직원 대상 성인지 감수성 교육을 강화하고, 향후 모든 영상물에 대해 제주도의 성별영향평가를 이행하겠다”고 덧붙였다.
제주청년센터는 지난 2017년 청년정책 발굴, 청년활동 지원, 청년 정보 종합 제공 등을 목적으로 개설됐다. 올해 예산은 20억원이다. 운영은 제주도경제통상진흥원이 맡고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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