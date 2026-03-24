충남도·한화에어로스페이스, ‘방산클러스터 유치’ 협약
충남도는 24일 논산시, 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·한국항공우주산업(KAI) 등과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
도와 각 기관·기업은 방위산업 육성 및 발전을 위한 공동 협력, 방위산업 신규 사업 분야 연구 개발 및 사업화 지원, 체계기업과 중소·벤처기업 상생 협력, 지역 인재 육성, 일자리 창출 및 지역경제 성장 지원 등에 힘을 모은다.
또 국방기술 성능 시험·실증 인프라 구축 및 공동 활용, 방산혁신클러스터 등 국가 사업 발굴·기획·공모 참여 협력, 예산 확보 등도 함께 노력하기로 했다.
도는 논산시 내동·연무읍 일원에 2030년까지 499억 원을 투입, 인공지능(AI) 국방로봇 특화 방산혁신클러스터를 조성한다는 내용의 사업 신청서를 이달 말 제출할 계획이다.
주요 사업 내용은 방산 특화 연구·시험·실증 인프라 지원, 국방 신산업 기술 개발 및 사업화 지원, 창업 및 우수 민수기업 방산 진입 지원 등이다.
충남테크노파크가 주관하고, KAIST·한국생산기술연구원·건양대, 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·KAI 등의 기관·기업이 참여한다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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