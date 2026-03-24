임성재, ‘마스터스 전초전’ 휴스턴 오픈서 우승 재도전
세계랭킹 1위 셰플러 시즌 2승 사냥
발스파 챔피언십에서 마지막날 부진으로 아쉽게 우승을 놓친 임성재가 또 다시 정상 등극에 도전한다.
오는 27일(이하 한국시간)부터 30일까지 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈(총상금 990만달러)이 출격 무대다.
임성재는 지난 23일 끝난 발스파 챔피언십에서 1~3라운드까지 단독 선두에 자리해 통산 3승째를 와이어투와이어로 장식할 절호의 기회를 잡았다. 그러나 최종 라운드에서 3타를 잃어 공동 4위로 대회를 마쳤다.
임성재는 2020년 3월 혼다 클래식에서 첫 우승, 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스오픈에서 두 번째 우승을 차지한 이후 승수를 추가하지 못하고 있다.
그는 지난 겨울 오른쪽 손목 부상으로 2월달까지 치료와 재활에 전념했다. 3월초에 늦은 시즌 데뷔를 했으나 첫 출전이었던 아널드 파머 인비테이셔널에 이어 플레이어스 챔피언십까지 2개의 특급 대회에서 연거푸 컷 탈락했다.
비록 우승은 놓쳤으나 시즌 첫 ‘톱10’ 입상으로 자신감을 회복한 상태다. 1주일 앞으로 다가온 시즌 첫 메이저대회 마스터스를 앞두고 이번 대회에서 샷감을 최고조로 끌어 올린다는 복안이다.
임성재는 올해로 마스터스에 6년 연속 출전한다. 데뷔 무대였던 2020년에는 공동 2위에 입상했다. 한국인 역대최고 성적이다. 2022년 공동 8위, 작년 공동 5위 등 통산 3차례나 ‘톱10’에 입상했다.
발스파 챔피언십에서 공동 7위에 입상한 김성현과 공동 18위를 기록한 김주형도 동반 출전한다. 김성현은 병역의무로 다음 달 초에 열리는 발레로 텍사스 오픈까지 출전한 뒤 귀국할 예정이다. 고관절 부상에서 회복한 이경훈도 출전자 명단에 이름을 올렸다.
텍사스의 프랜차이즈 스타인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)도 시즌 두 번째 우승 사냥에 나선다. 셰플러는 지난 1월에 열린 아메리칸 익스프레스에서 우승해 PGA투어 통산 20승째를 채웠다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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