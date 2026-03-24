경찰, 영덕 풍력발전기 화재 ‘중처법’ 적용 검토…영덕군수 “전면철거 건의”
경북 영덕 풍력발전단지에서 발생한 화재로 근로자 3명이 숨져 경찰이 업무상과실치사 혐의 적용 가능성을 열어두고 사고 경위 조사에 나섰다. 영덕군은 잇단 사고로 노후 풍력발전기 전면 철거를 추진하겠다는 방침이다.
경북경찰청 중대재해수사팀은 이번 사고와 관련해 현장 상황과 작업 과정 전반을 점검하며 시공·정비업체 등 관계자들의 업무상 과실 여부를 확인 중이라고 24일 밝혔다. 아직 정식 수사 단계에 착수하지 않았지만, 화재 원인과 책임 구조를 규명하기 위한 사전 조사를 진행하고 있다.
경찰 관계자는 “업무상 과실치사상 혐의를 염두에 두고 확인하고 있다”며 “사고 원인이 규명되면 그에 따라 수사 여부와 방향을 판단할 것”고 말했다.
그러나, 화재가 발생한 풍력발전기를 철거하기 전까지는 화재 원인을 명확히 밝힐 수 없어 구체적인 혐의 적용 여부나 책임 범위를 특정하기는 이르다는 입장이다.
현재 경찰은 발전기 내부 설비 결함 여부, 작업 과정에서의 안전관리 문제 등을 중심으로 사실관계를 파악하고 있다. 사고 설비는 타워 높이가 80m에 이르는 고공 구조물이고, 붕괴 위험 때문에 구조물 철거 이후에야 정밀 감식이 가능할 것으로 보인다. 이로 인해 정확한 화재 원인 규명까지는 다소 시간이 걸릴 전망이다.
숨진 근로자 3명에 대한 부검은 국립과학수사연구원에서 진행 중이며, 결과는 약 일주일 후 나올 것으로 예상한다. 고용노동부 역시 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’(중처법) 및 산업안전보건법 위반 여부를 중심으로 별도 조사를 진행할 방침이다.
영덕군은 풍력발전기 사고가 잇따르자, 정부에 전면 철거를 건의키로 했다. 김광열 영덕군수는 24일 “풍력발전기는 설치된 지 20년이 지나 노후화가 심각하고, 최근 잇따라 사고가 발생한 만큼 철거를 추진하려 한다”며 “군에 직접적인 권한은 없지만 노후 풍력발전기 철거를 정부에 건의할 방침”이라고 밝혔다.
영덕풍력발전단지는 20년 전 영덕읍 창포리에 24기를 건설해 가동해 왔다. 설계수명은 20년이다.
이번에 불이 난 풍력발전기는 소화설비 설치 등이 필수인 관련법 적용 대상이 아닌 것으로 확인됐다. 경북소방본부 관계자는 “풍력발전기는 일반 건축물이 아닌 구축물(구조물)이라 소방법 적용 대상이 아니다”라고 말했다.
한편, 지난 23일 오후 1시 11분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 발전기에서 불이 나 내부에서 작업 중이던 근로자 3명이 숨졌다. 앞서 지난달 2일에는 발전기 1기의 기둥이 부러지며 도로를 덮치는 사고가 발생했다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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