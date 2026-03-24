경찰, 영덕 풍력발전기 화재 ‘중처법’ 적용 검토…영덕군수 “전면철거 건의”

지난 23일 화재로 소실된 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 발전기. 안창한 기자

지난달 2일 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 발전기의 기둥이 부러지는 사고가 발생했다. 안창한 기자

영덕풍력발전단지는 20년 전 영덕읍 창포리에 24기를 건설해 가동해 왔다. 설계수명은 20년이다.