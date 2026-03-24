박형준 삭발 통했나… 부산글로벌허브 특별법 소위 상정

법안 발의 2년 만에 행안위 소위 첫 상정

“부산 시민의 승리”…박형준 성과 강조

“이번 회기 내 통과”…민주당 압박 강화

부산 글로벌허브도시특별법 처리 지연에 반발한 박형준 부산시장이 23일 국회의사당 앞에서 삭발을 강행하고 있다. /부산시 제공

박형준 부산시장이 부산글로벌허브도시특별법 처리를 촉구하며 삭발을 단행한 가운데 해당 법안이 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회에 상정됐다.



박 시장은 24일 입장문을 통해 “부산 시민의 염원인 부산 글로벌허브도시 특별법이 오늘 드디어 국회 행안위 법안소위에 정식 안건으로 상정됐다”며 “법안 발의 2년 만에 심사 단계에 들어간 것”이라고 밝혔다.



그는 “제가 어제 국회에서 삭발까지 결행하고서야 비로소 결실을 보게 됐다”며 “만시지탄이지만 다행스러운 일”이라고 평가했다.



이어 “한마디로 부산 시민의 승리”라며 “국회를 장악한 민주당의 비협조로 부산 발전이 발목 잡혀 온 지난 2년을 생각하면 안타깝다”고 지적했다.



박 시장은 법안의 조속한 통과도 촉구했다. 그는 “더 이상 희망고문은 용납될 수 없다”며 “민주당은 이번 회기 내 반드시 법안을 통과시켜야 한다”고 강조했다. 또 “그것만이 부산 시민에 대한 최소한의 예의”라고 덧붙였다.



끝으로 박 시장은 “그동안 힘을 모아준 부산 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 897 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 박형준 부산시장이 부산글로벌허브도시특별법 처리를 촉구하며 삭발을 단행한 가운데 해당 법안이 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회에 상정됐다.박 시장은 24일 입장문을 통해 “부산 시민의 염원인 부산 글로벌허브도시 특별법이 오늘 드디어 국회 행안위 법안소위에 정식 안건으로 상정됐다”며 “법안 발의 2년 만에 심사 단계에 들어간 것”이라고 밝혔다.그는 “제가 어제 국회에서 삭발까지 결행하고서야 비로소 결실을 보게 됐다”며 “만시지탄이지만 다행스러운 일”이라고 평가했다.이어 “한마디로 부산 시민의 승리”라며 “국회를 장악한 민주당의 비협조로 부산 발전이 발목 잡혀 온 지난 2년을 생각하면 안타깝다”고 지적했다.박 시장은 법안의 조속한 통과도 촉구했다. 그는 “더 이상 희망고문은 용납될 수 없다”며 “민주당은 이번 회기 내 반드시 법안을 통과시켜야 한다”고 강조했다. 또 “그것만이 부산 시민에 대한 최소한의 예의”라고 덧붙였다.끝으로 박 시장은 “그동안 힘을 모아준 부산 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지