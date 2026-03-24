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김효주, 세계랭킹 4위 도약…개인 최고 순위 타이

입력:2026-03-24 14:07
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김세영 한 계단 상승해 9위

김효주. AFP연합뉴스

미국여자프로골프(LPGA)투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러)에서 와이어투와이어 우승으로 통산 8승째를 올린 김효주의 세계랭킹이 4위로 도약했다.

김효주는 24일(한국시간) 발표한 여자골프 세계랭킹에서 지난주 8위보다 4계단 상승한 4위에 자리했다. 세계랭킹 4위에 오른 건 2015년 3월, 이 대회 우승 직후 11년 만으로 개인 최고 순위 타이다.

김효주는 올 시즌에도 첫 출전 대회인 LPGA 투어 혼다 타일랜드에서 단독 3위에 입상했다. 늘어난 비거리를 앞세워 시즌 세 번째 출전만에 우승의 감격을 누렸다. 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 추격을 1타 차이로 따돌린 것이어서 더욱 값졌다.

이번 대회에서 공동 3위에 입상한 김세영은 지난주 10위에서 한 계단 상승한 9위에 자리했다. 유해란은 13위, 최혜진은 15위, 김아림은 25위, 황유민은 31위, 고진영은 37위에 자리했다.

김세영과 함께 이번 대회 공동 3위에 입상한 임진희는 지난주 49위에서 10계단 상승한 39위가 됐다.

세계랭킹 1위~3위는 지노 티띠꾼(태국), 코다, 찰리 헐(영국) 순으로 지난주와 변동 없었다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

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