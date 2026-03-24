김효주, 세계랭킹 4위 도약…개인 최고 순위 타이

김세영 한 계단 상승해 9위

김효주. AFP연합뉴스

김효주는 올 시즌에도 첫 출전 대회인 LPGA 투어 혼다 타일랜드에서 단독 3위에 입상했다. 늘어난 비거리를 앞세워 시즌 세 번째 출전만에 우승의 감격을 누렸다. 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 추격을 1타 차이로 따돌린 것이어서 더욱 값졌다.

이번 대회에서 공동 3위에 입상한 김세영은 지난주 10위에서 한 계단 상승한 9위에 자리했다.