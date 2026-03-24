김효주, 세계랭킹 4위 도약…개인 최고 순위 타이
김세영 한 계단 상승해 9위
미국여자프로골프(LPGA)투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러)에서 와이어투와이어 우승으로 통산 8승째를 올린 김효주의 세계랭킹이 4위로 도약했다.
김효주는 24일(한국시간) 발표한 여자골프 세계랭킹에서 지난주 8위보다 4계단 상승한 4위에 자리했다. 세계랭킹 4위에 오른 건 2015년 3월, 이 대회 우승 직후 11년 만으로 개인 최고 순위 타이다.
김효주는 올 시즌에도 첫 출전 대회인 LPGA 투어 혼다 타일랜드에서 단독 3위에 입상했다. 늘어난 비거리를 앞세워 시즌 세 번째 출전만에 우승의 감격을 누렸다. 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 추격을 1타 차이로 따돌린 것이어서 더욱 값졌다.
이번 대회에서 공동 3위에 입상한 김세영은 지난주 10위에서 한 계단 상승한 9위에 자리했다. 유해란은 13위, 최혜진은 15위, 김아림은 25위, 황유민은 31위, 고진영은 37위에 자리했다.
김세영과 함께 이번 대회 공동 3위에 입상한 임진희는 지난주 49위에서 10계단 상승한 39위가 됐다.
세계랭킹 1위~3위는 지노 티띠꾼(태국), 코다, 찰리 헐(영국) 순으로 지난주와 변동 없었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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