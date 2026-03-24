[속보] 기후장관 “에너지 위기에 재택근무 방안 적극검토”
정부가 중동 사태 장기화로 원유 수급 불안이 지속되자 재택근무 도입을 검토하기로 했다. 공공부문 차량 5부제도 의무화한다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 24일 서울 정부서울청사 브리핑에서 “에너지 수급 위기가 현실화할 경우 더 강도 높은 조치가 불가피하다”며 “공공부문 5부제를 즉시 시행하고 재택근무 등 추가 수요 절감 방안도 적극 검토하겠다”고 말했다.
공공기관 승용차 5부제는 25일 오전 12시부터 의무 시행된다. 중앙정부와 지방자치단체, 정부 산하 공공기관, 지자체 공공기관, 국공립대, 국립병원, 시도교육청 등이 대상이다.
정부는 5부제를 제대로 이행하지 않는 공공기관은 경고하고, 특히 4차례 이상 반복해서 부제를 어긴 직원에 대해서는 징계하도록 요청할 방침이다.
기후부는 공공기관 5부제 시행 시 하루 3000배럴의 석유를 아낄 수 있을 것으로 추산했다. 공공기관 5부제 적용 차량은 약 150만대다.
원유 수급 위기가 ‘경계’ 단계로 격상되면 민간부문에서도 의무화하는 방안이 검토된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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