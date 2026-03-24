“공공기관 이전 충북으로” 유치 잰걸음
충북범도민협의회 출범
공항공사 등 65곳 대상
수도권 공공기관의 2차 지방 이전이 가시화하면서 충북 민관정이 본격적인 유치전에 나선다.
충북 시민사회단체 122곳은 24일 도청 대회의실에서 공공기관충북유치범도민협의회 출범식을 가졌다.
유치 대상 공공기관은 한국공항공사, 한국공항공사, 국민체육진흥공단, 한국환경공단, 코레일 네트웍스, 한국지역난방공사, 중소기업은행, 한국교직원공제회 등 65곳이다.
범도민협의회는 출범선언문을 통해 “수도권의 지속 가능한 계획적 관리와 지방의 지속적인 혁신성장을 위해 수도권 소재 모든 공공기관과 관련 기업들까지 이전대상을 최대한 확대해야한다”고 주장했다.
범도민협의회는 “정부는 충북지역이 1차 공공기관 지방이전에서 가장 작은 규모로 아전한 만큼 2차 이전에서 충북지역에 최우선권을 부여해 최대한 배정해야한다”며 “공공기관 구성권과 가족들이 빠르게 정착할 수 있도록 모든 지원과 협조를 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.
범도민협의회는 이어 “정부와 정치권은 국가 정책에서 지솏적으로 소외당해 저발전 낙후된 충북지역을 비롯한 중부내륙지역이 새로운 국가균형성장축이 될 수 있도록 전폭적으로 지원해야한다”며 “충북지역 대선공약과 국정과제, 각 시군의 지역현안이 조속
히 해결될 수 있도록 총력으로 지원해야한다”고 강조했다.
정부는 지역균형발전을 위한 2차 공공기관 지방 이전 국정과제를 확정했다. 내년 9월까지 관련 용역을 통해 로드맵을 수립한 뒤 2027년부터 단계적으로 공공기관 이전을 추진할 계획이다.
앞서 2005년 수립한 1차 공공기관 이전 계획에 따라 2012년부터 153개 기관이 전국 10개 혁신도시 등지로 이전한 바 있다. 도내에서는 음성·진천 혁신도시를 거점으로 가스안전공사와 소비자원 등 11개 기관이 입주했다.
김영환 지사는 “충북은 정주여건과 접근성 모두에서 우위를 갖춘 공공기관 이전 최적지”라며 “충북이 국가 균형발전의 중심축으로 자리매김할 수 있도록 2차 공공기관 이전을 철저히 준비해 나가겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사