지난달 자동차 보험료 올렸는데 보험사 ‘끙끙’…왜?
지난달 보험사들이 자동차 보험료를 올렸음에도 불구하고 손해율은 여전히 손실 구간에 머문 것으로 나타났다.
수리비 상승, 이상기후 등으로 보험금 지출이 늘어나는 가운데 보험료는 지난 4년간 연이어 인하된 영향이다. 올해 인상분으로는 누적된 손실을 메우기 어려웠던 것으로 보인다.
24일 손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재·메리츠화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험 등 5개 대형 손보사의 자동차보험 손해율은 86.2%로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 2.5% 포인트 감소한 수치다.
하지만 지난해 4월 이후 1년 가까이 손실 구간을 벗어나지 못하는 모습이다.
자동차보험 손해율은 사고보상금 합계를 보험료로 나눈 값이다. 보험업계에서는 통상 80%대의 손해율을 자동차보험 손익분기점으로 본다.
보험사별로는 삼성화재가 88.8%로 가장 높았고, KB손보 87.9%, DB손보 87.8%로 집계됐다. 메리츠화재 84.0%, 현대해상 82.4%로 모든 보험사가 80% 손해율을 기록했다.
지난해 대형 손보사들은 자동차보험 누적 손해율 86.9%를 기록해 손실을 냈다. 3월을 제외한 전월 손해율이 80%를 넘어섰고, 7월·9월·11월·12월은 90% 이상의 손해율을 기록했다.
4년간 누적된 보험료 인하에 자연재해로 인한 사고 발생 증가, 정비 수가 상승 등의 복합적인 요인에 따른 결과다.
이에 손보사들은 지난달 보험료를 1.3~1.4% 인상했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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