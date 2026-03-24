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김영환 “수사권과 공천권이 뒤엉킨 공작 정치” 울먹

입력:2026-03-24 13:36
수정:2026-03-24 13:52
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컷오프 부당 호소하다 눈물
김수민 내정설 재차 강조


현역 광역단체장으로는 처음 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 24일 “수사권과 공천권이 뒤엉킨 노골적인 공작 정치의 의혹”이라고 주장했다. 김 지사는 삭발과 효력정지 가처분 신청 등 컷오프의 부당함을 연일 강경하게 호소하고 있다.

김 지사는 도청에서 기자회견을 갖고 “공관위가 판단에 반영한 것으로 의심되는 수사 정보대로 컷오프 다음날 경찰의 사전 구속영장이 신청됐다”며 “단순히 우연으로 믿으라고 하는 것은 국민을 우롱하는 일”이라고 밝혔다.

김 지사는 “특정 후보에게는 추가신청 특혜를 주고 정작 컷오프 당사자에게는 사전에 그 수사 상황에 대해 소명의 기회도 주지 않는 것은 심사가 아니라 결론을 정해놓고 끼워 맞춰 놓은 것”이라며 “검찰이 반려할 정도의 구속영장 신청을 빌미로 공천심사에 반영했다면 이는 표적 배제 의혹을 확인시켜 줄 뿐”이라고 지적했다.

김 지사는 “단순한 공천 잡음이 아니라 수사기관의 정보가 정치권에 스며들고 그 정보가 공천 판단에 작용했다면 민주주의를 훼
손하는 중대한 정치 개입 의혹”이라며 “결코 좌절하지 않고 담대하게 뚜벅뚜벅 가겠다”고 말했다.

김 지사는 김수민 전 충북도 행정부지사를 둘러싼 사전 내정설에 대해 “김수민의 영입은 (저의) 컷오프가 전제되지 않는 한 불가능한 일”이라며 “동전의 양면처럼 연결된 사안”이라고 재차 강조했다. 그러면서 “후보 등록을 위해서는 수십가지 자료를 준비해야 하는데 사전에 준비하지 않았다면 단기간에 제출이 어려운 구조”라며 “준비 여부 자체가 의문”이라고 밝혔다.

김 지사는 그러면서 “공천 한 번 더 받으려고 이러는 게 아니다”며 “앞으로 남은 임기 동안 최선을 다해 도정에 큰 업적을 남기도록 하겠다”고 전했다.

김 지사는 공천 배제의 부당함을 호소하던 도중 눈물을 보이며 울먹이기도 헸다.

김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정지 가처분 결과는 이르면 이날 오후에 나올 예정이다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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