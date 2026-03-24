김영환 “수사권과 공천권이 뒤엉킨 공작 정치” 울먹
컷오프 부당 호소하다 눈물
김수민 내정설 재차 강조
현역 광역단체장으로는 처음 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 24일 “수사권과 공천권이 뒤엉킨 노골적인 공작 정치의 의혹”이라고 주장했다. 김 지사는 삭발과 효력정지 가처분 신청 등 컷오프의 부당함을 연일 강경하게 호소하고 있다.
김 지사는 도청에서 기자회견을 갖고 “공관위가 판단에 반영한 것으로 의심되는 수사 정보대로 컷오프 다음날 경찰의 사전 구속영장이 신청됐다”며 “단순히 우연으로 믿으라고 하는 것은 국민을 우롱하는 일”이라고 밝혔다.
김 지사는 “특정 후보에게는 추가신청 특혜를 주고 정작 컷오프 당사자에게는 사전에 그 수사 상황에 대해 소명의 기회도 주지 않는 것은 심사가 아니라 결론을 정해놓고 끼워 맞춰 놓은 것”이라며 “검찰이 반려할 정도의 구속영장 신청을 빌미로 공천심사에 반영했다면 이는 표적 배제 의혹을 확인시켜 줄 뿐”이라고 지적했다.
김 지사는 “단순한 공천 잡음이 아니라 수사기관의 정보가 정치권에 스며들고 그 정보가 공천 판단에 작용했다면 민주주의를 훼
손하는 중대한 정치 개입 의혹”이라며 “결코 좌절하지 않고 담대하게 뚜벅뚜벅 가겠다”고 말했다.
김 지사는 김수민 전 충북도 행정부지사를 둘러싼 사전 내정설에 대해 “김수민의 영입은 (저의) 컷오프가 전제되지 않는 한 불가능한 일”이라며 “동전의 양면처럼 연결된 사안”이라고 재차 강조했다. 그러면서 “후보 등록을 위해서는 수십가지 자료를 준비해야 하는데 사전에 준비하지 않았다면 단기간에 제출이 어려운 구조”라며 “준비 여부 자체가 의문”이라고 밝혔다.
김 지사는 그러면서 “공천 한 번 더 받으려고 이러는 게 아니다”며 “앞으로 남은 임기 동안 최선을 다해 도정에 큰 업적을 남기도록 하겠다”고 전했다.
김 지사는 공천 배제의 부당함을 호소하던 도중 눈물을 보이며 울먹이기도 헸다.
김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정지 가처분 결과는 이르면 이날 오후에 나올 예정이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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