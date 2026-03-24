김영환 “수사권과 공천권이 뒤엉킨 공작 정치” 울먹

컷오프 부당 호소하다 눈물

김수민 내정설 재차 강조

후보 등록을 위해서는 수십가지 자료를 준비해야 하는데 사전에 준비하지 않았다면 단기간에 제출이 어려운 구조”라며 “준비 여부 자체가 의문”이라고 밝혔다.