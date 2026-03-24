송하철 목포대 총장 “국립의대 설립, 특별시장 권한 아냐”
강기정 ‘순천의대’ 설립 주장 반박
송하철 목포대학교 총장이 강기정 전남광주특별시장 선거 예비후보의 ‘순천의대’ 설립 공약을 조목 조목 반박하고 나섰다.
송 총장은 24일 오전 전남도의회에서 기자회견을 열고 “국립의과대학 설립은 특별시장의 권한이 아니다”며 “의과대학은 법령에서 정한 절차에 따라 확정하는 정부의 권한”이라고 강조했다.
그는 강 예비후보가 순천의대 설립과 함께 목포에 빅4 병원을 유치하겠다고 밝힌 데 대해 “지역 의료계의 면밀한 분석이나 의료체계 조정 등 선행 절차 없이 주장하는 것은 지역민에게 왜곡된 선입견을 줄 수 있어 우려된다”고 지적했다.
송 총장은 또 “특정 대학에 의대와 병원을 신설하겠다는 주장은 양 대학이 각 지역에 대학병원 설립을 추진하겠다는 기본 합의를 정면으로 위배하는 것으로 결국 대학통합을 무산시키는 것”이라며 “캠퍼스 부지를 비우고 대학병원 설립 여건을 만들어가며 의대 유치를 갈망해온 서부권 주민과 목포대 구성원들에게 분노를 안겨준 것”이라고 주장했다.
끝으로 송 총장은 “정치인들은 권한이 없는 결단을 하기보다는 의대와 대학병원 설립에 필요한 요건과 행정 절차를 잘 이해하고 양 대학이 정해진 일정 내에, 합의에 이를 수 있도록 도와야 한다”고 밝혔다.
앞서 강 예비후보는 전남 동부권 공약을 발표하며 ‘순천의대’ 설립을 주장했다가, 목포와 전남 서부권 정치권으로부터 강한 반발을 샀다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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