美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산
미·일 정상 만찬을 위해 미국 백악관을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리가 현장에서 음악에 맞춰 춤을 추는 모습이 공개되면서 일본 내에서 비판 여론이 확산되고 있다.
20일(현지시간) 백악관은 공식 홈페이지를 통해 다카이치 총리 등 일본 측 인사를 초청해 진행한 만찬 사진 14장을 공개했다. 대부분은 환영·악수·환송 등 통상적인 외교 일정 장면이었지만, 첫 사진에 다카이치 총리가 군악대 앞에서 두 주먹을 쥔 채 입을 크게 벌리고 노래를 부르는 모습이 담기면서 논란이 불거졌다.
해당 장면은 군악대가 일본 록밴드 ‘엑스 재팬(X Japan)’의 ‘러스티 네일(Rusty Nail)’을 연주하자 다카이치 총리가 이에 반응한 순간으로 알려졌다. 다카이치 총리는 소셜미디어에 “도착하자마자 이 곡을 연주해줘 감격했다”고 밝히기도 했다.
일본 총리 관저는 이를 ‘사나에 스마일’로 소개하며 친근한 분위기를 강조했지만 현지 반응은 냉담했다. 일본 누리꾼들은 “국가를 대표하는 자리에서 부적절한 행동”이라는 지적과 함께 “맨 처음 올린 사진이 춤추는 다카이치라니, 미국이 일본을 가볍게 보는 것 아니냐”는 비판이 이어졌다. 22일 일본 소셜미디어에는 ‘#다카이치 사나에는 일본의 수치’라는 해시태그가 확산되기도 했다.
논란은 이 장면에 그치지 않았다. 백악관이 공개한 영상에는 다카이치 총리가 도널드 트럼프 대통령과 함께 복도를 걷던 중, 조 바이든 전 대통령의 초상화 자리에 그의 서명을 기계가 대신해주는 ‘오토펜’ 사진을 보고 웃음을 터뜨리는 모습도 담겼다. 트럼프 대통령이 바이든 전 대통령을 조롱하기 위해 의도적으로 설치한 전시물로 알려진 만큼, 이를 두고 “상대국 지도자를 조롱하는 데 동조한 것 아니냐”는 비판이 제기됐다.
다카이치 총리는 이번 방문에서 트럼프 대통령을 향해 “세계에 평화와 번영을 가져다줄 수 있는 사람은 도널드뿐”이라고 언급하는 등 공개적인 찬사를 보내기도 했다.
고노이 이쿠오 다카치호대 국제정치학 교수는 일본 언론 인터뷰에서 “트럼프 대통령의 성향을 고려하면 일정 수준의 칭찬은 협상 전략이 될 수 있다”면서도 “다만 춤을 추거나 포옹을 하는 행동은 지나친 측면이 있다. 이 같은 모습이 반복되면 일본이 쉽게 다뤄질 수 있다는 인상을 줄 수 있다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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