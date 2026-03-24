망치로 금은방 유리창 깨고 ‘귀금속 41점’ 훔친 10대…6시간 만에 검거
금은방 유리창을 부수고 귀금속을 훔쳐 도주한 10대가 범행 6시간 만에 경찰에 체포됐다.
전북 김제경찰서는 24일 특수절도 혐의로 A군(10대)을 체포해 조사하고 있다.
A군은 이날 오전 5시15분쯤 김제시 검산동 한 금은방에서 현관문과 유리창을 망치로 부수고 침입해 팔찌와 목걸이 등 귀금속 41점을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.
신고를 받고 출동한 경찰은 용의자를 추적해 같은 날 오전 11시8분쯤 전주 시내 한 찜질방에서 A군을 검거했다.
경찰은 A군이 사전에 범행 장소를 답사하는 등 계획적으로 범행을 저지른 것으로 보고 있다.
경찰 관계자는 “훔친 귀금속은 모두 회수했다”며 “여죄 여부를 추가 수사하고 있다”고 말했다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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