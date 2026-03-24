위메이드맥스, 손면석 단독 대표 체제로
위메이드맥스는 손면석 단독 대표 체제로 전환한다고 24일 밝혔다.
기존 각자대표였던 이길형 대표는 대표직에서 물러나 위메이드맥스 이사회 멤버로서 역할을 유지하고 자회사 라이트컨 경영에 집중한다.
라이트컨은 캐주얼 장르의 글로벌 확장을 추진하는 스튜디오로 현재 ‘윈드러너’ IP 기반 신작 등을 준비 중이다.
위메이드넥스트 박정수 대표의 사임에 따라 ‘미르5’ 개발을 총괄해 온 성정국 개발이사가 신임 대표로 선임됐다. 성 신임 대표는 ‘미르4’ PD를 역임하며 미르 IP 개발을 이끌어왔다.
위메이드맥스는 매드엔진, 위메이드커넥트 등 5대 스튜디오의 독립성과 전문성을 바탕으로 글로벌 포트폴리오 전략을 추진한다.
매드엔진은 차세대 액션 RPG ‘프로젝트 탈’ 등을 개발 중이며 위메이드커넥트는 서브컬처 신작으로 글로벌 시장 공략을 본격화한다.
위메이드맥스 손면석 대표는 “이번 체제 전환은 책임 경영 강화와 역할 재정렬을 통해 전략 실행력을 높이기 위한 것”이라고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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