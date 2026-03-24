SOOP, 신규 캐릭터 IP ‘수퍼스타즈’ 7종 공개
SOOP이 신규 캐릭터 IP ‘수퍼스타즈(SOOPER STARS)’를 24일 공개했다.
수퍼스타즈는 SOOP 플랫폼의 세계관을 기반으로 한 스토리형 캐릭터 IP다. 리뉴얼된 기존 ‘스타즈’ 캐릭터와 신규 캐릭터 등 총 7종으로 구성됐다. SOOP은 신규 캐릭터 IP를 통해 스트리머와 유저 간 상호작용을 강화해 나갈 계획이다.
수퍼스타즈는 SOOP 내 다양한 콘텐츠 카테고리를 반영해 기획됐다. 기존 캐릭터 ‘백호구’ ‘사이다’ ‘꿀잼’에 더해 버추얼 콘텐츠를 상징하는 다람쥐 ‘고고’, 음악 콘텐츠 기반의 식물 캐릭터 ‘덜덜이’, 보이는 라디오를 모티브로 한 강아지 ‘나락이’, 세계관 중심 서사를 이끄는 캐릭터 ‘영자’를 추가했다.
신규 캐릭터는 플랫폼 내 서비스 전반에도 순차적으로 반영된다. 24일부터 채팅 기본 이모티콘과 구독 이모티콘이 신규 캐릭터 스타일로 변경되며, 별풍선, 선물하기, 애드벌룬 등 선물 및 참여 요소에도 적용될 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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