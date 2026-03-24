송도 글로벌타운 3단계 사업 우선협상시공사에 호반건설
인천글로벌시티(IGCD)는 (가칭)송도 글로벌타운 3단계 사업의 시공사 입찰을 통해 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다고 24일 밝혔다.
송도 글로벌타운 3단계 사업은 재입찰 과정까지 거친 이번 시공사 선정을 통해 우수한 외부 전망과 편리한 생활권을 갖춘 송도국제도시 11공구에서 6월 착공을 목표로 본격 추진될 예정이다.
또 지역업체가 가점제를 통해 컨소시움에 다수 포함됐다. 이를 토대로 지역업체 동반성장과 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다.
IGCD는 시공계약을 다음 달 중 마무리하고 5월 초에 모델하우스 오픈을 통해 송도의 지역여건, 특징, 창의성이 구현된 지하 2층∼지상 25층·35층·44층 총 14개동, 1700세대의 대단지 명품아파트를 선보일 계획이다.
IGCD 관계자는 “불굴의 도전정신을 기반으로 시공사와 상생협력해 송도 글로벌타운 3단계 사업을 글로벌 명품 주거단지로 조성, 재외동포의 기대에 부응하고 지역발전에 기여하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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