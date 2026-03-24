송도 글로벌타운 3단계 사업 우선협상시공사에 호반건설

송도 글로벌타운 3단계 사업 조감도. IGCD 제공

또 지역업체가 가점제를 통해 컨소시움에 다수 포함됐다. 이를 토대로 지역업체 동반성장과 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다.

IGCD는 시공계약을 다음 달 중 마무리하고 5월 초에 모델하우스 오픈을 통해 송도의 지역여건, 특징, 창의성이 구현된 지하 2층∼지상 25층·35층·44층 총 14개동, 1700세대의 대단지 명품아파트를 선보일 계획이다.

IGCD 관계자는 “

불굴의 도전정신을 기반으로 시공사와 상생협력해 송도 글로벌타운

을 글로벌 명품 주거단지로 조성, 재외동포의 기대에 부응하고 지역발전에 기여하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.