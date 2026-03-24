문 잠긴 집에서 신음만…혈당 29 환자, 소방 신속 대응으로 살았다
출입문 잠김 상태서 창틀 개발 진입
저혈당 환자 응급처치로 의식 회복
전북 군산의 한 아파트에서 저혈당 쇼크로 쓰러진 환자가 소방의 신속한 구조와 응급처치로 위기를 넘겼다.
24일 전북특별자치도소방본부에 따르면 전날 오전 7시31분쯤 군산시 한 복도형 아파트에서 의식 저하 상태의 환자를 구조해 병원으로 이송했다.
당시 119종합상황실에는 “집 안에서 신음 소리와 휴대전화 벨 소리는 들리는데 응답이 없다”는 요양보호사의 신고가 접수됐다. 당시 환자는 외부와 연락이 끊긴 상태로 발견이 지연될 경우 인명 피해로 이어질 수 있는 상황이었다.
신고를 받은 119는 구조대와 지곡119안전센터 펌프구조대, 구급대를 동시에 출동시켰다. 현장에 도착했을 때 출입문이 잠겨 있어 내부 진입이 어려웠으나, 펌프구조대가 창틀 시건장치를 개방해 진입로를 확보했다.
구급대가 내부로 진입해 환자를 확인한 결과, 환자는 바닥에 쓰러진 채 의식이 저하된 상태였고 혈당 수치는 29mg/dL로 측정됐다. 생명을 위협할 수 있는 수치로 즉각적인 처치가 필요한 상황이었다.
구급대는 정맥로를 확보한 뒤 포도당을 투여하는 등 응급처치를 실시했고, 환자는 혈당 수치가 79mg/dL까지 회복되며 의식도 점차 호전됐다. 이후 환자는 안정된 상태로 군산의료원으로 이송됐다.
이번 구조는 펌프구조대와 구급대의 협업이 효과를 낸 사례로 평가된다. 소방본부는 구조 공백을 최소화하기 위해 펌프차 대원의 구조 기능을 강화한 ‘펌프차 구조대’를 운영 중이다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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