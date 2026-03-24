문 잠긴 집에서 신음만…혈당 29 환자, 소방 신속 대응으로 살았다

출입문 잠김 상태서 창틀 개발 진입

저혈당 환자 응급처치로 의식 회복

24일 군산시 한 아파트에서 저혈당 쇼크로 의식 저하 상태의 환자를 구조해 응급처치하고 있다. 전북소방 제공

방본부는 구조 공백을 최소화하기 위해 펌프차 대원의 구조 기능을 강화한 ‘펌프차 구조대’를 운영 중이다.