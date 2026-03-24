시사 전체기사

마취제·스테로이드 44억원 불법 유통…총책 구속

입력:2026-03-24 11:38
공유하기
글자 크기 조정

4년간 1만2천회 판매 헬스트레이너 공급
텔레그램 주문 대포통장 활용 전국 유통
에토미데이트 32만명 투약분 마약류 지정


전신마취제와 아나볼릭 스테로이드 등 중독성과 위해성이 높은 전문의약품을 대량으로 불법 유통한 일당이 적발됐다.

식품의약품안전처 부산지방식품의약품안전청은 24일 전신마취제 에토미데이트와 아나볼릭 스테로이드 등을 불법 판매한 40대 총책 A씨와 의약품 도매상 대표 B씨 등 6명을 약사법 위반 혐의로 검거하고 이 중 A씨를 구속했다고 밝혔다.

수사 결과 A씨는 의약품을 판매할 자격이 없음에도 2021년 8월부터 지난해 3월까지 약 4년간 총 1만2155회에 걸쳐 약 44억3000만원 상당의 전문의약품을 헬스장 트레이너 등에게 판매한 것으로 드러났다. 특히 이들이 판매한 에토미데이트는 1600박스(앰풀 16만개·160만㎖)에 달하는 규모로, 최대 32만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.

에토미데이트는 전신마취 유도에 사용되는 전문의약품으로, 호흡 억제와 의식 소실 등 심각한 부작용이 발생할 수 있어 의료인의 관리·감독 하에서만 사용해야 한다. 오남용 위험성으로 지난해 8월 마약류로 지정됐으며, 지난달 13일부터는 유통·취급 전 과정이 통합 관리 대상에 포함됐다.

아나볼릭 스테로이드는 근육 강화를 목적으로 오남용되는 사례가 많으며, 간·신장 기능 저하와 호르몬 이상 등 부작용을 유발할 수 있는 전문의약품으로 의사의 처방 없이 사용이 금지돼 있다.

A씨는 텔레그램 등 해외 메신저를 통해 주문받고, 우체국 택배와 퀵서비스를 이용해 전국으로 의약품을 유통한 것으로 조사됐다. 판매 대금은 대포통장을 통해 수령하고 발송인 정보를 수시로 변경하는 등 수사기관의 추적을 피하려 한 것으로 나타났다.

부산지방식약청은 “불법 유통 의약품에 대한 단속과 수사를 지속적으로 강화해 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
897
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“멈춰!” 경고에도…뉴욕 공항서 항공기·소방차 충돌(영상)
美·이란 휴전에 12억 베팅…‘내부자 거래’ 의혹
“거의 합의했다”는 트럼프, 이번엔 진짜일까…군사작전 시간벌기 관측도
김정은 “한국 가장 적대국… 건드리면 무자비한 대가”
‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명
트럼프, 이란의 부인에도 “거의 모든 사항 합의…이란 홍보담당자 잘 뽑아야” 여유
25조 추경 앞두고… 나라 빚 6500조 넘어섰다
서울 주담대 연체율 역대급… 저금리 ‘영끌’ 후폭풍 어쩌나
국민일보 신문구독