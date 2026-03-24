마취제·스테로이드 44억원 불법 유통…총책 구속

4년간 1만2천회 판매 헬스트레이너 공급

텔레그램 주문 대포통장 활용 전국 유통

에토미데이트 32만명 투약분 마약류 지정

아나볼릭 스테로이드는 근육 강화를 목적으로 오남용되는 사례가 많으며, 간·신장 기능 저하와 호르몬 이상 등 부작용을 유발할 수 있는 전문의약품으로 의사의 처방 없이 사용이 금지돼 있다.