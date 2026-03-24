울산시, 세계적 선박 도료 공장 유치
츄고쿠삼화페인트 공장 신설…2030년 본사도 이전
울산에 세계적인 친환경 선박 도료 공장이 들어선다.
울산시는 24일 시청 본관에서 김두겸 울산시장과 타카오 시미즈 츄고쿠마린페인트 국제 경영전략이사 등이 참석한 가운데 공장 신설 및 본사 이전을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약에 따라 현재 경남 김해에 본사를 둔 츄고쿠삼화페인트는 오는 2029년까지 총 1200억원을 투입해 울산 온산국가산업단지 내 약 2만 5000평 규모의 친환경 선박용 도료 생산·연구시설을 건립한다.
이어 2030년에는 본사를 울산으로 완전히 이전할 계획이다.
특히 총사업비 중 800억원이 외국인직접투자(FDI)로 이뤄져, 선박 도료 분야의 친환경 기술 국산화는 물론 울산의 조선·해양 클러스터 경쟁력이 한층 강화될 것으로 보인다.
시는 이번 투자를 통해 약 1000명의 직·간접적 고용 창출 효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.
츄고쿠마린페인트 측은 울산을 아시아·태평양 시장의 전략적 생산 거점으로 삼고, 친환경 도료 기술의 상용화와 연구개발(R&D)을 확대할 방침이다.
울산시는 사업의 원활한 추진을 위해 인허가 등 행정 지원에 총력을 기울일 계획이다.
김두겸 울산시장은 “이번 유치는 외자 유치와 본사 이전, 대규모 일자리 창출이라는 ‘1석 3조’의 성과”라며 “츄고쿠삼화페인트가 울산에서 세계적인 기업으로 비상할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
한편 지난 1917년 설립된 츄고쿠마린페인트 주식회사는 선박용 도료 분야의 세계적 기업이다.
100여 년간 축적된 기술력을 바탕으로 전 세계 35개국 105개 사업장을 운영하며 조선·해양 산업에 특화된 도료 제품을 공급하고 있다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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