울산시, 세계적 선박 도료 공장 유치

츄고쿠삼화페인트 공장 신설…2030년 본사도 이전

울산시는 24일 시청 본관에서 김두겸 울산시장과 타카오 시미즈 츄고쿠마린페인트 국제 경영전략이사 등이 참석한 가운데 공장 신설 및 본사 이전을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에 따라 현재 경남 김해에 본사를 둔 츄고쿠삼화페인트는 오는 2029년까지 총 1200억원을 투입해 울산 온산국가산업단지 내 약 2만 5000평 규모의 친환경 선박용 도료 생산·연구시설을 건립한다.

이어 2030년에는 본사를 울산으로 완전히 이전할 계획이다.

특히 총사업비 중 800억원이 외국인직접투자(FDI)로 이뤄져, 선박 도료 분야의 친환경 기술 국산화는 물론 울산의 조선·해양 클러스터 경쟁력이 한층 강화될 것으로 보인다.

시는 이번 투자를 통해 약 1000명의 직·간접적 고용 창출 효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.

츄고쿠마린페인트 측은 울산을 아시아·태평양 시장의 전략적 생산 거점으로 삼고, 친환경 도료 기술의 상용화와 연구개발(R&D)을 확대할 방침이다.

울산시는 사업의 원활한 추진을 위해 인허가 등 행정 지원에 총력을 기울일 계획이다.

김두겸 울산시장은 “이번 유치는 외자 유치와 본사 이전, 대규모 일자리 창출이라는 ‘1석 3조’의 성과”라며 “츄고쿠삼화페인트가 울산에서 세계적인 기업으로 비상할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.