유휴 수변공간의 변신…강릉 경포파크골프장 26일 준공
강원도 강릉시는 경포생태저류지 내 유휴 수변공간에 조성한 경포파크골프장 준공식을 26일 개최한다고 24일 밝혔다.
경포파크골프장은 남녀노소 누구나 쉽게 배울 수 있고 3대 온 가족이 함께 즐길 수 있는 가족 친화형 공간으로 조성됐다.
2024년 공사를 시작한 파크골프장은 총 부지면적 4만3300㎡ 규모에 18홀로 조성됐다.
특히 기존 자연환경과 자연스럽게 어우러지도록 코스 내에 페어웨이, 러프, 워터해저드, 녹지공간 등 다양한 시설로 구성해 쾌적한 자연환경 속에서 파크골프를 즐길 수 있게 했다.
파크골프장이 조성된 경포생태저류지 내에는 4월부터 담수 공간을 활용한 뱃놀이 시설이 운영되고 야간 경관 개선과 볼거리 제공을 위한 달빛 아트쇼도 계획돼 있어 시너지 효과도 예상한다.
시는 생활체육 인프라 확충을 통한 여가 문화 확산과 더불어 오죽헌과 선교장 연계 역할을 수행할 복합 문화 공간으로 탈바꿈할 것으로 기대한다.
김홍규 시장은 “앞으로 전국 최고의 명품 파크골프장으로 자리매김할 수 있도록 유지관리 및 운영에 최선을 다하겠다. 파크골프 인프라 확충에도 지속해 노력하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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