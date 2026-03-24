울산시, 올해 1525억원 투입 ‘고래수’ 안정적 공급에 총력

시는 우선 수질 관리 항목을 법정 60개와 감시 173개 등 총 233개로 확대해 정기 점검을 시행한다.

특히 최근 우려가 커진 미세플라스틱 등 미규제 신종 물질에 대한 감시망도 촘촘히 운영해 ‘안심하고 마실 수 있는 물’을 구현할 방침이다.

용수 공급 기반 확충을 위한 인프라 구축에도 속도를 낸다. 사고 발생 시 단수 피해를 최소화하기 위해 회야계통(5.14㎞)과 천상계통(1.0㎞) 구간의 송수관로 복선화 사업을 추진한다.

또한 ‘2045 수도정비계획’과 연계해 노후 상수도관을 집중 정비하고, 유수율이 낮은 52개 블록에 대해 밸브 조사와 기능 진단을 실시하는 등 누수 방지에 행정력을 집중한다.

시민 편의를 위한 디지털 전환도 추진된다. 올해 말까지 지능형 원격검침기를 3만5600개로 확대해 비대면 검침 체계를 구축하고, 종이 고지서 대신 모바일 알림톡과 전자우편 고지 서비스를 활성화해 예산 절감과 행정 효율성을 동시에 꾀한다.

울산시 관계자는 “시민들의 삶과 직결된 먹는 물만큼은 어떠한 상황에서도 안정적으로 공급될 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “선제적인 시설 투자와 체계적인 수질 관리를 통해 ‘고래수’에 대한 신뢰도를 높여 나가겠다”고 말했다.