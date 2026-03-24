다카이치 강경책 먹혔나… 도쿄 집값 상승세 둔화

가격 억제책에 투자자들 매입 자제

인플레·금리상승, 실수요층에도 제동

도쿄6구 하락 시 37개월 만의 반전

도쿄 도요스의 한 해변 공원에서 바라본 하루미 일대에 고층 맨션이 즐비한 모습. 강창욱 기자

FJ리얼티의 후지타 쇼고 대표는 “만안 지역 기존 맨션(한국으로 치면 아파트) 가격은 계속 우상향해왔지만 지난해 말쯤부터 숨 고르기 구간에 들어섰다”고 말했다고 블룸버그가 24일 전했다.

“상당한 매물 쌓여… 매각 난이도 상승 중”



1% 올랐지만 상당한 매물이 쌓이면서 팔기가 어려워지고 있다고 한다.

지금까지 계속 우상향해왔지만 상승세가 꺾이는 분위기가 나타나고 있다”고 설명했다.

수급을 빠르게 반영하는 특성이 있어 신축보다 가격 변화가 먼저 나타나는 경향이 있다.

부동산 조사 회사 도쿄칸테이는 이날 2월 도쿄 도심 6구의 기축 맨션 가격을 발표할 예정이다. 전월 대비 하락하면 37개월 만의 마이너스를 기록하게 된다.

다카이치 등장과 함께 외국인 매수세 ‘주춤’



중국인을 중심으로 한 해외 투자자와 일본에 거주하는 외국인의 실수요 구입이 줄었다고 한다. 외국인 대상 규제를 강화할 것으로 예상됐던 다카치 사나에 정권 출범이

배경으로 지목된다.

외국인 체류자격 중 하나인 ‘경영·관리 비자’ 요건도 강화했다.

이 비자가

또 도쿄 지요다구는 재개발 사업으로 공급된 맨션에 대해 원칙적으로 5년간 전매를 금지하는 방침을 발표했다.

실수요자도 집 사기 주저… 금리 등 걱정



마키노 대표가 분석한 맨션 가격의 ‘임계점’은 1억2000만엔이다. 보통 가족형 아파트로 여겨지는 전용 70㎡ 기준으로는 평당 566만엔 수준이다.

후지타 대표는 “파워 커플은 특히나 경제 상황에 민감하다”며 “주택담보대출 금리 상승에 대한 경계감이 커진 데다 집값이 더 오를 것이라는 기대가 약해진 점도 신중한 태도로 돌아선 요인”이라고 블룸버그에 말했다.