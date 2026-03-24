다카이치 강경책 먹혔나… 도쿄 집값 상승세 둔화

상승을 이어가던 도쿄 도심 집값이 정체 국면에 접어들었다는 진단이 나오고 있다. 정부와 지방자치단체가 가격 급등을 억제하는 방침을 내놓으면서 국내외 투자자들이 매입을 자제하기 시작한 것으로 풀이된다. 인플레이션과 금리 상승은 실수요층의 구매 의욕을 꺾고 있다.
도쿄만 일대를 중심으로 부동산 매매를 중개하는 FJ리얼티의 후지타 쇼고 대표는 “만안 지역 기존 맨션(한국으로 치면 아파트) 가격은 계속 우상향해왔지만 지난해 말쯤부터 숨 고르기 구간에 들어섰다”고 말했다고 블룸버그가 24일 전했다.
높은 매도 호가로는 거래가 성사되지 않는 사례가 늘면서 매도자들이 가격을 낮추는 움직임도 나타나고 있다고 한다.
만안 지역은 도요스, 가치도키, 하루미 등 도쿄만 연안 신흥 주거·상업지역을 가리킨다. 대부분 매립지인 이곳은 고층 타워맨션이 밀집해 있다. 하루미는 도쿄올림픽 당시 선수촌이었던 대규모 단지를 일반에 분양해 인기 주거지로 부상했다.
“상당한 매물 쌓여… 매각 난이도 상승 중”FJ리얼티가 집계한 올해 1월 기준 만안 지역 기축 맨션 평균 매매가는 전월 대비 0.6% 내린 평당 688만엔(약 6500만원)으로 5개월 만에 하락세로 돌아섰다. 전용면적 70㎡ 아파트로 환산하면 약 1억4600만엔(13억8060만원)이다.
지난 2월에는 다시 1% 올랐지만 상당한 매물이 쌓이면서 팔기가 어려워지고 있다고 한다. 후지타 대표는 “지금까지 계속 우상향해왔지만 상승세가 꺾이는 분위기가 나타나고 있다”고 설명했다.
기축 맨션은 수급을 빠르게 반영하는 특성이 있어 신축보다 가격 변화가 먼저 나타나는 경향이 있다.
부동산 조사 회사 도쿄칸테이는 이날 2월 도쿄 도심 6구의 기축 맨션 가격을 발표할 예정이다. 전월 대비 하락하면 37개월 만의 마이너스를 기록하게 된다.
도쿄 도심 6구는 전체 23개 특별구 중 중심부에 있는 지요다·주오·미나토·신주쿠·분쿄·시부야구를 말한다.
다카이치 등장과 함께 외국인 매수세 ‘주춤’최근 몇 년간 도쿄 도심 기축 맨션 시장은 매도 차익과 절세 효과를 노리는 국내외 투자자와 부유층이 견인해왔다. 정부는 외국인의 부동산 취득 실태를 조사 중이다. 지방자치단체와 부동산업계도 단기 전매를 규제하는 등 가격 급등을 견제하고 있다.
업계는 이런 움직임을 경계하는 투자자와 부유층이 늘면서 집값 상승세가 꺾일 가능성이 있다고 본다.
만안 지역 맨션 시장에 이상 조짐이 나타난 건 지난해 가을 무렵이라고 후지타 대표는 설명했다. 특히 중국인을 중심으로 한 해외 투자자와 일본에 거주하는 외국인의 실수요 구입이 줄었다고 한다. 외국인 대상 규제를 강화할 것으로 예상됐던 다카치 사나에 정권 출범이 배경으로 지목된다.
일본 정부는 외국인의 부동산 취득 규제 검토에 착수한 데 이어 외국인 체류자격 중 하나인 ‘경영·관리 비자’ 요건도 강화했다. 이 비자가 외국인의 부동산 투자나 이민 수단으로 이용되는 걸 막겠다는 취지가 반영돼 있다.
또 도쿄 지요다구는 재개발 사업으로 공급된 맨션에 대해 원칙적으로 5년간 전매를 금지하는 방침을 발표했다.
실수요자도 집 사기 주저… 금리 등 걱정실수요층은 가격 급등을 따라가지 못하고 있다. 부동산·도시 분야 컨설팅기관인 오라가종합연구소의 마키노 도모히로 대표는 블룸버그에 “부부 모두 맞벌이로 대기업에 근무하면서 가구 연소득이 1500만~2000만엔(약 1억4200만~1억8930만원)을 넘는 ‘파워 커플’조차 도쿄 내 맨션 구입을 포기하기 시작했다”고 말했다.
마키노 대표가 분석한 맨션 가격의 ‘임계점’은 1억2000만엔이다. 보통 가족형 아파트로 여겨지는 전용 70㎡ 기준으로는 평당 566만엔 수준이다. 만안 지역 맨션 평균 거래가는 이미 평당 600만엔을 넘어섰다.
인플레이션과 금리 상승도 실수요층의 구매 의욕에 제동을 걸고 있다. 후지타 대표는 “파워 커플은 특히나 경제 상황에 민감하다”며 “주택담보대출 금리 상승에 대한 경계감이 커진 데다 집값이 더 오를 것이라는 기대가 약해진 점도 신중한 태도로 돌아선 요인”이라고 블룸버그에 말했다.
금리 상승은 부동산 매도 차익이나 운용 수익을 노리는 투자자에게도 영향을 미치고 있다. 도심 기축 맨션을 사서 임대할 경우 표면 수익률은 약 2%로 다른 금융상품과 비교해 투자 매력이 떨어진다고 후지타 대표는 설명했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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