도성훈 인천시교육감, 영흥도 찾아 학교 현장 소통
인천시교육청은 도성훈 인천시교육감이 지난 23일 영흥도를 방문해 학교 교육 현장을 살피고 학생·교직원·학부모와의 간담회에서 현장의 목소리를 들었다고 24일 밝혔다.
이번 방문은 영흥초·중·고등학교를 중심으로 교실과 도서관 등 교육시설을 점검하고 도서지역 학교의 교육환경을 개선하기 위한 실질적인 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
도 교육감은 먼저 관계기관 관계자들과 간담회를 갖고 지역 교육여건과 협력 방안을 논의한 뒤 영흥초와 영흥중·고를 차례로 방문해 학생, 학부모, 교직원과 소통하며 현안사항을 청취했다. 특히 학교 도서관과 교육활동 공간을 중심으로 수업과 생활 환경을 살피며 도서지역 학생들의 학습권 보장과 균형 있는 교육 기회 확대를 위한 지원 방안 등을 점검하고 지원을 약속했다.
도 교육감은 “영흥도는 생태적 보고이자 문화적 유산을 간직한 우리 인천의 아름다운 섬 중 하나”라며 “미래를 준비하는 우리 학생들, 그리고 학생들의 성장과 배움을 위해 애써주시는 교직원과 지역주민 덕분에 영흥은 무한한 가능성을 품은 살기 좋은 섬, 지속가능한 섬으로 발전하고 있다”고 말했다.
이어 “섬 지역에서 생활하는 우리 학생들과 교직원들이 부족함이나 어려움이 없도록 지역사회에서도 큰 관심을 가져달라”며 “인천시교육청에서도 도서지역 학생들이 소외됨 없이 성장하고 교직원들이 아이들만 바라보며 보람있게 근무할 수 있도록 더욱 세심히 살피고 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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