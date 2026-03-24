스마트팜 내부 밀실서 대마 재배 40대… 구속 송치
스마트팜 재배시설로 꾸며놓은 비닐하우스 내 밀실에서 마약류인 대마를 재배한 40대 남성이 검찰에 넘겨졌다.
중부지방해양경찰청 마약수사대는 마약류 관리에 관한 법률상 대마 혐의 등으로 40대 남성 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 24일 밝혔다.
A씨는 2024년 9월부터충북 충주시 한 비닐하우스에서 대마 12주를 재배하고 7920명이 동시 흡연할 수 있는 대마초 3.9㎏(시가 6억원 상당)를 제조한 혐의 등을 받고 있다.
해경은 국가정보원, 인천본부세관과의 공조를 통해 A씨가 해외에서 실내 재배용 텐트와 비료 등 대마 재배 용품을 들여온 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 이후 A씨가 비닐하우스에서 대마를 은밀히 재배 중인 사실을 확인했다.
A씨가 대마를 키우던 비닐하우스 외부는 일반적인 스마트팜 재배시설과 동일한 형태였다. 그러나 내부에는 대마를 재배할 수 있는 판넬 구조의 밀실이 설치돼 있었던 것으로 드러났다.
해경은 수사를 통해 대마 종자 판매자와 A씨로부터 대마를 구매한 공범을 특정하고 유통경로 등에 대해 수사를 확대하고 있다.
중부해경청 관계자는 “해양을 통한 마약류 밀수·유통·재배 등 범죄를 원천 차단하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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