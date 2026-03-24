출산 전 담배 조금 피웠어도 아이에겐 독…“지적장애·자폐·ADHD 위험 ↑”

산모의 출산 전 흡연, 자녀 신경발달에 장기 악영향



임신 전부터 금연 중요…가임기 흡연 감소 지원 체계 필요

인공지능(AI) 생성 이미지.

산모의 출산 전 흡연이 자녀의 신경발달에 장기적인 영향을 미칠 수 있음이 대규모 연구로 밝혀졌다. 과거 흡연 이력만으로도 자녀의 지적장애, 자폐스펙트럼장애, 주의결핍과잉행동장애(ADHD) 위험이 증가하며 비교적 적은 흡연량도 영향을 미치는 것으로 확인됐다.



고대구로병원 정신건강의학과 장문영 교수는 서울대병원 순환기내과 박준빈, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도, 서울대병원 소아청소년정신과 김재원 교수와 공동으로 2009~2018년 출생한 영아 중 분석 기준을 충족한 86만1876쌍의 모자 자료를 분석해 전국 단위 인구 기반 코호트(동일 집단) 연구를 진행했다.



산모의 흡연 여부는 출산 전 2년 이내에 시행된 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 활용해 비흡연, 과거 흡연, 현재 흡연(검진 당시)으로 분류했다. 자녀는 2021년까지 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애, 자폐스펙트럼장애, ADHD 진단 여부를 확인했다.



분석 결과, 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모 자녀에 비해 모든 신경발달 장애의 누적 발생률이 유의하게 높았다. 비흡연 그룹의 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 위험이 21%, 자폐스펙트럼장애는 29%, ADHD는 18% 높았다. 현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, ADHD의 경우 35% 높아 위험도가 더 올라갔다.

흡연량에 따른 영향 분석 결과, 현재 흡연군에서 흡연량과 비례해 신경발달 장애 발생 위험도가 높아졌다. 최저 흡연량 그룹(하루 흡연 갑수⨯흡연 연수 1.75 미만)에서도 지적장애 35%, 자폐스펙트럼장애 55%, ADHD 33% 위험 증가가 관찰됐다.



장문영 교수는 24일 “이번 연구는 국내 최대 규모 모자 코호트를 활용해 산모 흡연과 자녀 신경발달 장애 간의 연관성을 확인했다는 점에서 의미가 크다”면서 “특히 과거의 적은 양의 흡연 이력만으로도 자녀의 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 임신 전 단계부터 금연이 중요하다는 것을 알 수 있다”고 말했다. 공중보건적 관점에서도 가임기 여성의 흡연 감소를 위한 사회·의료적 지원 체계 마련이 필요함을 시사한다. 이번 연구 결과는 국제 학술지(BMC Medicine) 최신호에 발표됐다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산모의 출산 전 흡연이 자녀의 신경발달에 장기적인 영향을 미칠 수 있음이 대규모 연구로 밝혀졌다. 과거 흡연 이력만으로도 자녀의 지적장애, 자폐스펙트럼장애, 주의결핍과잉행동장애(ADHD) 위험이 증가하며 비교적 적은 흡연량도 영향을 미치는 것으로 확인됐다.고대구로병원 정신건강의학과 장문영 교수는 서울대병원 순환기내과 박준빈, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도, 서울대병원 소아청소년정신과 김재원 교수와 공동으로 2009~2018년 출생한 영아 중 분석 기준을 충족한 86만1876쌍의 모자 자료를 분석해 전국 단위 인구 기반 코호트(동일 집단) 연구를 진행했다.산모의 흡연 여부는 출산 전 2년 이내에 시행된 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 활용해 비흡연, 과거 흡연, 현재 흡연(검진 당시)으로 분류했다. 자녀는 2021년까지 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애, 자폐스펙트럼장애, ADHD 진단 여부를 확인했다.분석 결과, 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모 자녀에 비해 모든 신경발달 장애의 누적 발생률이 유의하게 높았다. 비흡연 그룹의 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 위험이 21%, 자폐스펙트럼장애는 29%, ADHD는 18% 높았다. 현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, ADHD의 경우 35% 높아 위험도가 더 올라갔다.흡연량에 따른 영향 분석 결과, 현재 흡연군에서 흡연량과 비례해 신경발달 장애 발생 위험도가 높아졌다. 최저 흡연량 그룹(하루 흡연 갑수⨯흡연 연수 1.75 미만)에서도 지적장애 35%, 자폐스펙트럼장애 55%, ADHD 33% 위험 증가가 관찰됐다.장문영 교수는 24일 “이번 연구는 국내 최대 규모 모자 코호트를 활용해 산모 흡연과 자녀 신경발달 장애 간의 연관성을 확인했다는 점에서 의미가 크다”면서 “특히 과거의 적은 양의 흡연 이력만으로도 자녀의 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 임신 전 단계부터 금연이 중요하다는 것을 알 수 있다”고 말했다. 공중보건적 관점에서도 가임기 여성의 흡연 감소를 위한 사회·의료적 지원 체계 마련이 필요함을 시사한다. 이번 연구 결과는 국제 학술지(BMC Medicine) 최신호에 발표됐다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지