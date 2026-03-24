인천시, 전국 최초 ‘지명부여 사전착수제’ 도입

인천시청 전경. 인천시 제공

생성형 인공지능(AI)과 3차원 지도 등 디지털 기술을 활용해 시민이 쉽게 확인하고 활용할 수 있는 지명 관리 체계를 구축하는 것에도 초점을 맞췄다.

전국 최초의 지명부여 사전착수제 도입을 비롯해 명칭선정자문위원회 구성·운영, 지명정보 시민 공개 확대, 지명정비사업 추진 등이 담겼다.

시는 우선 지명부여 사전착수제 도입을 통해