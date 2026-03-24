대구형 통합돌봄 출발 준비…인력난 경고음도
대구시가 27일부터 전국적으로 시행되는 통합돌봄 제도에 발맞춰 ‘대구형 통합돌봄’ 체계를 가동한다. 돌봄 복지 향상 기대감이 높아지는 가운데 일부에서는 인력난 등을 우려하는 목소리도 나온다.
대구시는 최근 9개 구·군, 지역 15개 종합병원과 대구형 통합돌봄 모델인 ‘단디돌봄’ 체계 가동을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
통합돌봄은 노인과 장애인이 병원이나 시설이 아닌 살던 곳에서 노후를 보낼 수 있는 시스템을 정착시키기 위해 정부가 시행하는 제도다. 대구시는 2024년부터 제도 시행에 대비해 조례 제정, 추진계획 수립, 민관 협력체계 구축 등 단디돌봄 기본 틀을 마련해 왔다. 이번 협약도 대구시와 구·군, 병원 간 실시간 연계를 강화하기 위한 것이다.
협약 참여 종합병원은 퇴원 예정 환자 중 거동이 어렵거나 돌봄이 필요한 65세 이상 노인·장애인을 선제적으로 발굴하고 환자의 상태를 평가해 관할 구·군에 의뢰한다. 구·군은 의뢰받은 환자가 퇴원하면 신속히 방문 간호, 재가 요양과 식사 지원, 주거환경 개선 등 필요한 통합돌봄 서비스를 연계한다.
이재홍 대구시 보건복지국장은 “이번 협약을 통해 퇴원 환자의 안정적인 일상 복귀를 도울 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로 단디돌봄 체계를 더욱 강화해 촘촘한 통합돌봄망을 구축해 나가겠다”고 말했다.
반면 인력난 등을 경고하는 목소리도 나온다. 지역 의료·보건 관련 시민단체들로 구성된 대구경북보건복지단체연대회의는 24일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열어 “통합돌봄은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 소명이지만 단디돌봄의 경우 준비 부족으로 제대로 역할을 하지 못할 우려가 있다”고 주장했다.
이들은 “대구의 1개 재택의료센터가 담당해야 할 노인 수가 다른 지역보다 많은데 인력 충원 없이 기초단체 당 평균 4명 정도의 전담인력으로 사업을 시작해야하고 올해 하반기 예정된 인력을 충원해도 제대로 통합돌봄 서비스를 제공하기에는 부족한 수준”이라며 “기존 인력으로 돌려막는 ‘무늬만 전담팀’으로는 대상자 12만명의 수요를 감당하는 것이 불가능하다”고 목소리를 높였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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