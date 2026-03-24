전북 수출 증가세 속 중동 변수 ‘긴장’…도 비상대응 강화
중동 비중 5% 내외…단기 충격 제한적
공조기·자동차 일부 영향…유가·물류비 변수
2월 수출 2.3% 증가…베트남·브라질 등 대체시장 견인
이란 사태로 중동 정세 불안이 확대되면서 전북 수출에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다. 중동 비중이 크지 않아 단기 충격은 제한적일 것이라는 분석이 나오지만 유가 상승과 물류 차질이 겹치면서 지역 산업의 부담은 이미 확대되는 양상이다.
전북특별자치도는 원자재 가격 상승과 물류비 증가 등에 대비해 긴급 특별자금 편성 등 수출기업 지원에 나설 방침이다.
24일 한국무역협회 전북지역본부 등에 따르면 전북의 대(對)중동 수출 비중은 2025년 기준 4.4% 수준이다. 2026년 들어서는 1월 5.8%, 2월 1.8%로 변동을 보이고 있다.
품목별로는 공기조절기와 냉난방기, 자동차 비중이 큰 구조다. 공조기 수출은 2025년부터 중동 시장에서 확대 흐름을 보여왔지만, 올해 들어 카타르를 제외한 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 이라크 등 주요 시장에서 증가세가 둔화되고 있다.
호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되면서 기존 계약 물량 운송과 신규 수출에 제약이 발생할 수 있어 단기 영향은 불가피할 것으로 보인다.
자동차 수출은 중동 주요 시장에서 감소 흐름이 나타나고 있으나, 이는 사태 이전부터 이어진 추세다. 자동차는 환율과 해상 운임, 현지 경기 등 외부 변수에 민감해 향후 글로벌 정세에 따른 추가 변동 가능성이 있는 것으로 분석된다.
합성수지와 정밀화학원료 등은 석유화학 제품이 가장 큰 영향을 받을 것으로 보인다. 국제유가 상승의 직접 받는 구조로 일부 품목은 가격 전가가 가능하지만, 에너지 가격 상승은 하위 산업으로 갈수록 제조원가 부담으로 작용해 소비재 수출 기업의 수익성에는 부담 요인이 될 수 있다.
전북의 전체 수출에서 중동 비중이 5% 내외에 그치는 만큼 즉각적인 수출 감소로 이어질 가능성은 크지 않다. 그러나 중동 시장에서 성장세를 보였던 일부 품목은 타격이 불가피해 수출시장 다변화 필요성이 제기된다.
이런 가운데 전북 수출은 증가 흐름을 유지하고 있다. 2026년 2월 수출은 5억4993만 달러로 전년 동월 대비 2.3% 증가했고, 수입은 10.1% 감소한 4억102만 달러를 기록했다. 무역수지는 1억4891만 달러 흑자로 전월보다 62% 확대됐다.
품목별로는 농약·의약품(9765만 달러, 72.6%)과 자동차(3992만 달러, 5.5%), 동제품(3552만 달러, 35.8%) 등이 수출 증가를 견인했다. 특히 자동차 수출은 전국적으로 감소한 상황에서도 전북은 증가세를 유지했다.
국가별로는 베트남(4683만 달러·45.9%), 브라질(3681만 달러·174.3%), 말레이시아(1209만 달러·228.5%) 수출이 증가하며 중동 외 시장이 수출을 뒷받침하는 구조를 보였다.
무역협회 관계자는 “중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승과 물류비 증가가 기업 부담으로 이어질 수 있다”며 “품목별·국가별 수출 변화를 지속적으로 점검할 필요가 있다”고 말했다.
전북도는 24일 ‘중동상황 비상경제대응TF 2차 점검회의’를 열고 유가 동향 점검과 가짜 석유 단속 등 대응에 나섰다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “중동 상황 장기화로 유가 상승과 물류 차질 등 복합적인 경제 충격이 우려된다”며 “민생경제와 기업 피해 최소화에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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