국힘 “쯔양 가해자 구제역의 4심 신청…李정부의 범죄자 부활”

국힘 “쯔양 가해자 구제역의 4심 신청…李정부의 범죄자 부활”
국민의힘은 24일 최근 정부·여당 주도로 시행된 재판소원제(헌법재판소법 개정안)에 대해 긴급 보완 입법에 나서겠다고 밝혔다. 강력범죄 가해자는 4심제를 청구할 수 없도록 하는 예외 규정을 신설하고, 헌법소원으로 인해 형 집행이 멈추는 일이 없도록 하겠다는 취지다.
김은혜 국민의힘 정책원내수석부대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 “유튜버 쯔양을 협박해 실형이 확정된 가해자 구제역 측이 ‘민주당과 이재명 대통령에 감사하다’며 사심제를 신청했다”며 “가해자가 제도를 악용해 피해가 확산되는 것을 막기 위해 긴급 보완 입법을 준비하고 있다”고 말했다.
김 의원이 언급한 유튜버 구제역은 ‘먹방’ 유튜버 쯔양에게 사생활 관련 의혹 등을 폭로하겠다고 협박해 돈을 갈취한 혐의로 기소됐고, 대법원에서 징역 3년을 확정받았다. 구제역은 최근 법률대리인을 통해 재판 소원을 청구하겠다는 의사를 밝힌 상태다.
김 원내수석은 “대통령 한 사람이 감옥에 가지 않겠다고 몰아붙인 악법이 어떻게 국민의 삶을 파괴하는지 단적으로 보여주는 사례”라며 “피해자를 괴롭히기 위해 재판으로 시간을 끄는 범죄자, 돈 많은 가해자들이 이 제도를 악용하고 있다”고 비판했다. 이어 “‘끝날 때까지 끝난 게 아니다’ 인생역전, 패자 부활, 기회의 나라를 이재명 정부는 범죄자들과 함께 이뤄내고 있다”며 “패자 부활이 아니라 범죄자 부활”이라고 꼬집었다.
김 원내수석은 “야당으로서 입법을 막아내지 못해 참담하고 죄송하다. 이 악법은 폐지돼야 마땅하다”면서도 “그러나 그전에 당장의 피해 확산을 막기 위해 적용을 엄격히 제한하는 긴급 보완 입법을 준비하고 있다”고 밝혔다.
그는 “파렴치 범죄, 악의적인 공갈, 협박범 등 특정 강력 범죄군에 대해서는 원칙적으로 배제하는 예외 규정을 두겠다”며 “4심제를 청구했다는 이유로 판결 이행이 멈춰지지 않도록 ‘집행 부정지’ 원칙을 확고히 하겠다”고 강조했다. 이어 “명백하게 범죄자가 지연을 목적으로 재판소원을 할 경우, 피해자가 지출한 모든 소송 비용을 가해자가 전액 배상하고, 고액의 과태료를 부과하는 징벌적 조치를 병행하겠다”고 했다.
김 원내수석은 “피해자를 두 번 죽이는 사법파괴 법들에 민주당은 유예기간도 두질 않았다”며 “쯔양 측은 ‘끝났다고 믿었던 고통이 다시 반복되고 있다’고 호소한다”며 “법이 가해자를 피해자로 둔갑시키는 사법 재앙을 국민의힘이 멈출 것”이라고 목소리를 높였다.
앞서 김장겸 의원도 지난 18일 쯔양 소송대리인과 기자회견을 열고 “이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 사법 파괴 3법의 부작용이 벌써 현실에서 나타나고 있다”고 비판했다.
김 의원은 “민주당은 마치 국민 권리를 넓히는 제도처럼 포장했지만, 현실은 정반대”라며 “법원에서 형이 확정된 범죄자들이 재판 소원 제도를 악용해 이제는 헌법재판소까지 가서 판결을 다시 뒤집어 보겠다고 나서고 있다”고 설명했다.
김 의원은 또 “가해자에게는 재판을 더 끌 수 있는 통로를 열어주고, 피해자에게는 끝없는 고통과 불안을 떠넘기고 있다”며 “이 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리는 결과로 나타나고 있는 것”이라고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사