이종규 한국뮤지컬협회 이사장 재선
2028년 3월까지 2년 연장… “뮤지컬산업 진흥법 통과 총력”
한국뮤지컬협회는 23일 서울 종로구 대학로 예술가의 집에서 개최된 ‘2026년 제1차 정기총회’에서 선거를 통해 이종규 현 이사장을 제13대 차기 이사장으로 재선출했다고 24일 밝혔다.
이종규 이사장의 임기는 2028년 3월 31일까지 2년 연장된다. 부이사장에는 강병원 라이브 대표, 고희경 홍익대 공연예술대학원장, 이성훈 쇼노트 대표, 이정열 뮤지컬 배우가 선임됐다.
이종규 이사장은 주요 공약으로 △뮤지컬산업 진흥법 제정 및 후속 체계 마련 △전담기구 지정 및 뮤지컬진흥위원회 출범 △협회 운영 안정화 △어워즈 운영 방식 개선 △배우협회·창작자협회 등 분과별 유니온 설립 지원 등을 제시했다.
이종규 이사장은 “현재 국회 문화체육관광위원회에 상정돼 있는 뮤지컬산업 진흥법이 이번 임기 내 반드시 통과될 수 있도록 총력을 기울이겠다”며 “국내 뮤지컬 산업의 제도적 기반을 마련하고, 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사