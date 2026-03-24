온리팬스 소유주 레오니트 라드빈스키, 암투병 끝 사망…향년 43세
성인 플랫폼 ‘온리팬스’(OnlyFans)의 억만장자 소유주 레오니트 라드빈스키가 암 투병 끝에 사망했다. 향년 43세.
23일(현지시간) AP통신과 로이터통신에 따르면 온리팬스 측은 이날 “레오 라드빈스키의 죽음을 알리게 돼 매우 슬프다. 그는 암과 긴 싸움 끝에 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다.
라드빈스키는 우크라이나계 미국인으로, 은둔형 경영자로 꼽혀왔다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 그는 10대 시절부터 포르노 웹사이트의 비밀번호제공 웹사이트를 운영했고, 2018년에는 온리팬스 모기업 페닉스 인터내셔널을 인수했다.
온리팬스는 이용자들이 영상이나 사진을 올리고 유료 구독자를 모집해 수익을 창출하는 플랫폼으로, 라드빈스키가 인수 후 성인용 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠에 집중하면서 이용자 수가 3억7700만명으로 늘었다.
국내에서는 2024년 가수 박재범이 온리팬스 계정을 열어 논란을 불렀고, 독일 여자 봅슬레이 선수 리자 부크비츠, 아리나 로디오노바 호주 테니스 선수 등이 계정을 개설하기도 했다.
온리팬스의 기업가치는 35억 달러(약 5조2500억원)로 추산되며, 투자회사인 아키텍트 캐피털에 지분 60%를 매각하는 방안을 논의해 온 것으로 알려졌다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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