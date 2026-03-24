한국폴리텍대학 인천캠퍼스, AWS 협력 AX 과정 입학식

한국폴리텍대학 인천캠퍼스 AX 과정 입학식. 대학 제공

이번 교육에는 2개반 총 40명의 교육생이 선발돼 참여했다. 반별 20명씩 구성돼 본격적인 교육과정에 돌입한다. AX 과정은 데이터센터 엔지니어링 운영 분야를 중심으로 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 인재 양성을 목표로 설계된 것이 특징이다.

특히 AX 과정은 단순 기술 교육을 넘어 문제 해결 능력 등 현장 중심의 직무 수행 능력을 함께 강화하는 데 중점을 두고 있다. 교육생들은 향후 AWS 데이터센터 운영 환경과 연계된 교육을 수행하며 수료 후 인턴십 프로그램과도 연계될 예정이다.

최민환 학장 직무대리는 “이번 AX 과정은 산업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정으로 교육부터 인턴십까지 이어지는 구조를 통해 교육생들이 현장에 빠르게 적응할 수 있도록 지원한다”며 “교육 수료 이후에도 산업체와의 연계를 통해 지속적인 성장 기회를 제공할 예정”이라고 말했다.

한국폴리텍대학 인천캠퍼스는 앞으로도 글로벌 기업과의 협력을 확대해 디지털 전환 시대에 필요한 실무형 기술 인재 양성에 지속적으로 나설 계획이다.