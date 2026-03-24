‘종이 없는 캠퍼스’ 경인여대, 생활 속 ESG 실천 확대

경인여자대학교 학생들이 개인용 텀블러 활용 등을 통해 생활 속 ESG 실천을 확대하고 있다. 경인여대 제공

총학생회장인 전예린(식품영양학과) 학생은 “입학식날 모든 학생들에게 텀블러를 지급해줘 처음에는 조금 어색했으나 이런 작은 행위 하나하나가 환경을 위하고 ESG를 실천한다는 점에서 매우 보람있다”며 “총학생회에서도 각종 ESG활동에 적극 동참하고 있다”고 말했다.

교직원 박정윤씨도 “종이 없는 회의를 해보니 오히려 효율성이 높아지는 것 같다”며 “직원들의 만족도 생각보다 훨씬 크다”고 말하기도 했다.