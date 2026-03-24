“반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것”

0명 중 4명 이상이 그 식당에 더 이상 가지 않을 것이라고 답한 설문조사 결과가 나왔다. 응답자의 60% 이상은 ‘무료 반찬 서비스’를 한국 식당의 ‘정체성’이라고 여기고 있었으며, 식당을 찾았을 때 ‘반찬 리필’을 1회 이상 요구한다는 비율은 절반이

넘는 것으로 나타났다.

‘외식 문화 및 반찬 리필 서비스 관련 인식 조사’ 결과를 발표했다. 조사는

전국 만 19~69세 성인 남녀

1000명을 대상으로 지난달 24~27일 실시됐다.

‘무료 반찬 서비스’를 한국 식당의 특별한 문화이자 정체성이라고 여기는지 묻는 말엔 63.9%가 동의했으며, 평소 식당을 찾았을 때 반찬 리필을 1회 정도 요청한다는 비율은 53.7%로 집계됐다. 반찬 리필을 요구했을 때 불편해하는 기색을 보인다면 그 식당엔 더 이상 가지 않겠다고 답한 응답자는 72.8%였다.