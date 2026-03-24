“멈춰!” 경고에도…뉴욕 공항서 항공기·소방차 충돌(영상)
미국 뉴욕 라과디아 공항에서 착륙하던 여객기와 활주로를 이동하던 소방차가 충돌해 조종사 2명이 사망하고 수십명이 다치는 대형 사고가 발생했다.
23일(현지시간) CNN, LA타임스 등 현지 언론에 따르면 전날 밤 11시30분쯤 라과디아 공항 활주로에서 에어캐나다 여객기(AC8646편)는 착륙을 시도하던 중 출동 중이던 뉴욕·뉴저지 항만청 소속 소방차와 정면으로 충돌했다.
이 사고로 여객기를 몰던 캐나다 국적의 기장과 부기장 등 2명이 그 자리에서 숨졌다. 충돌의 충격으로 항공기 조종석 부분이 완전히 떨어져 나갔으며, 승무원 한 명은 좌석에 결박된 상태로 기체 밖으로 튕겨 나갔으나 다행히 생존한 것으로 전해졌다.
사고기에 탑승하고 있던 승객 72명과 승무원 4명 중 약 40명이 크고 작은 부상을 입어 인근 병원으로 이송됐다. 일부는 중상을 입었으나 다행히 대다수는 치료를 받고 퇴원한 상태다. 전복된 소방차에 타고 있던 항만청 직원 2명 역시 부상을 당했으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.
해당 소방차는 앞서 이륙을 포기한 유나이티드항공 소속 다른 항공기에서 “수상한 냄새가 난다”는 신고를 받고 비상 출동하던 중이었다. 공항을 관리하는 뉴욕·뉴저지 항만청의 캐스린 가르시아 국장은 “소방차는 관제탑의 사전 허가를 받고 활주로를 가로질러 이동 중이었다”고 설명했다.
사고기는 캐나다 몬트리올을 출발해 라과디아 공항으로 향하던 ‘재즈 에비에이션’ 소속 CRJ-900 기종으로 확인됐다.
미 국가교통안전위원회(NTSB)는 현장에 조사팀을 급파해 착륙하는 여객기와 출동 중인 소방차의 동선이 왜 겹쳤는지, 관제탑의 지시 오류는 없었는지 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이번 사고 여파로 라과디아 공항의 모든 항공기 이착륙은 전면 중단됐으며, 조사가 진행되는 동안 공항 폐쇄 조치가 이어질 전망이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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