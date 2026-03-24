시버스에 캐리어 싣는다…부산, 전국 첫 반입 허용
30인치 이하 허용 출퇴근 시간 제외 운영
85번 노선 시범 시행 관광객 이용 편의 개선
교통약자 우선 원칙 유지 안전관리 병행
부산 시내버스에 대형 캐리어를 싣고 탈 수 있는 길이 열린다. 관광객과 시민의 이동 편의를 높이려는 조치로, 전국에서는 처음 시도된다.
부산시는 다음 달 1일부터 6월 30일까지 3개월간 시내버스 내 대형 캐리어 반입을 허용하는 시범사업을 시행한다고 24일 밝혔다.
그동안 시내버스에는 기내 반입용(20인치) 캐리어만 허용돼 대형 여행 가방을 들고 이동하는 관광객과 시민의 불편이 이어져 왔다. 최근 외국인 관광객 증가로 대형 캐리어 이용 수요가 늘면서 개선 필요성이 제기돼 왔다.
이번 시범사업은 외국인 관광객 이용이 많은 85번 노선(유한여객)에 적용된다. 해당 노선은 영도·부산역·서면·전포동을 연결하는 구간으로, 관광지와 도심을 잇는 핵심 노선이다.
반입 대상은 30인치 이하 여행용 캐리어로, 출퇴근 시간대(오전 7시~9시, 오후 5시~7시)를 제외한 비혼잡 시간에만 허용된다. 캐리어는 차량 내 교통약자석 공간의 철제 구조물에 고정해 보관해야 하며, 승객 1인당 1개 반입이 원칙이다.
다만 휠체어 이용객 등 교통약자가 탑승할 경우 해당 공간을 최우선으로 확보해야 한다. 또, 차량 혼잡 등으로 안전에 문제가 있을 경우 운전자의 판단에 따라 반입이 제한될 수 있다.
시는 시범사업에 앞서 운수종사자 교육과 안내 스티커 부착, 안내방송 등을 통해 이용 방법을 적극 알릴 계획이다. 시행 첫날에는 현장 시연회를 열어 캐리어 고정 방식 등을 직접 공개한다.
아울러 사업 기간 민원 발생과 안전사고 여부, 이용객 반응 등을 지속적으로 점검하고, 큐알(QR) 설문 등을 통해 시민 의견을 수렴할 예정이다.
시는 이번 시범사업을 통해 대형 캐리어 반입 기준과 안전관리 방안을 검증한 뒤 타 노선 확대 여부를 검토할 방침이다.
황현철 부산시 교통혁신국장은 “외국인 관광객 증가에 맞춰 대중교통 이용 편의를 개선하고 관광 친화적인 교통환경을 조성하려는 조치”라며 “운영 결과를 분석해 시민과 관광객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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