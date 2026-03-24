대구보건대-대구재가노인복지협 통합돌봄 교육 협약
글로컬대학 대구보건대학교는 L-라이프산업지원센터가 최근 대구재가노인복지협회와 통합돌봄 돌봄종사자 생활지원사 교육관련 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
전날 열린 협얍식에는 김영준 총괄부총장과 김영근 경영부총장을 비롯해 최선영 라이즈(RISE) 사업단장 등 대구보건대 관계자와 대구재가노인복지협회 김삼화 회장을 포함한 협회 관계자 10여명이 참석했다.
대구보건대는 협약을 계기로 6월 17일 대구지역 노인맞춤돌봄센터 종사자를 위한 전문 교육을 운영한다. 이번 교육은 RISE 사업의 일환으로 추진되며 약 40개 기관, 1000여명 규모의 사회복지사와 생활지원사를 중심으로 진행된다. 대학은 교수진과 교육 인프라를 활용해 직무별 맞춤형 교육을 제공할 계획이다.
김영준 대구보건대학교 총괄부총장(유아교육학과 교수)은 “이번 협약을 기반으로 체계적인 교육을 통해 통합돌봄 제도의 지역 내 안정적 정착을 지원할 것”이라며 “앞으로도 양 기관의 지속적인 교류를 통해 어르신 건강관리와 현장 대응력을 높이겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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