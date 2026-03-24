부천시, 선도기업 법인지방소득세 연 260억 확보 기대

부천대장 도시첨단산업단지 조감도. 부천시 제공

부천은 1만3000여개의 중소·제조기업을 기반으로 성장해 왔지만, 고부가가치를 창출하는 선도기업의 부재로 재정자립도 저하와 청년 인구 유출 등 구조적 한계를 안고 있었다.

시는 지난해 12월 대한항공·SK이노베이션·SK하이닉스·DN솔루션즈 등 4개 선도기업과 ‘부천대장 도시첨단산업단지 입주 계약’을 체결하고 산업시설용지의 36%인 약 13만㎡에 대한 조기 입주를 확정했다.

시는 이들 기업의 입주로 연간 약 260억원 규모의 법인지방소득세가 새로 발생할 것으로 보고 있다. 이는 현재 부천 전체 법인지방소득세의 56% 수준에 해당한다. 시는 확보한 세수를 노후 공업지역 고도화와 지역기업 지원 예산에 재투입해 ‘세수 확충∼산업 고도화∼일자리 창출’로 이어지는 경제 선순환 체계를 만든다는 구상이다.

3기 신도시인 부천 대장지구 내 들어서는 부천대장 도시첨단산업단지는 주거지역과 인접해 환경오염물질 배출기준이 엄격하게 적용된다. 이에 따라 전통제조업 위주의 지역기업이 곧바로 입주하기에 높은 장벽이 있었다.

시는 이러한 입지·규제를 부천 산업구조 전환의 기회로 삼아 선도기업과 지역기업이 함께 성장하는 단계별 입주전략과 인센티브를 강화할 방침이다.