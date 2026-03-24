“퇴원은 끝 아닌 돌봄의 시작”…부산, 통합돌봄 시동
53개 병원 참여 의료·돌봄 연계 본격화
퇴원환자 지역 복귀 지원 회전문 입원 감소
인센티브 도입 협력 체계 구축 실효성 강화
부산시가 퇴원 환자의 돌봄 공백을 줄이기 위해 의료와 복지를 연계한 통합돌봄 체계 구축에 나섰다. 병원 치료 이후 일상으로 복귀하는 과정까지 관리하는 구조를 마련해 초고령사회에 대응하겠다는 취지다.
부산시는 24일 시청 국제의전실에서 부산시병원회와 ‘통합돌봄 퇴원 환자 연계 협력체계 구축’을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다. 이 사업은 이달 초 발표된 ‘부산형 통합돌봄’ 정책의 핵심 실행 모델로, 퇴원환자 돌봄 공백 해소를 위한 첫 단계 사업이다. 이번 협약에는 병원회 소속 53개 병원(100병상 이상)이 참여한다.
이번 사업은 ‘돌봄통합지원법’에 근거해 퇴원 이후 일상생활이 어려운 65세 이상 노인과 장애인을 대상으로 의료·요양·돌봄 서비스를 지역사회와 연계하는 것이 핵심이다. 그동안 퇴원 환자가 적절한 돌봄을 받지 못해 다시 병원을 찾는 ‘회전문 입원’ 문제를 개선하기 위해 추진된다.
협약에 따라 병원은 퇴원 전 환자의 돌봄 필요를 사전에 파악해 지자체에 연계 의뢰하고, 구·군 통합돌봄 전담 조직은 대상자 조사와 서비스 연계를 담당한다. 이후에도 환자 상태를 지속적으로 모니터링해 관리의 연속성을 유지할 계획이다.
특히 협약 병원이 연계 서류를 갖춰 지자체에 의뢰할 경우 건당 2만5000원에서 5만원의 인센티브를 지급해 참여를 유도한다. 이를 통해 병원과 지역사회 간 협력체계를 제도적으로 정착시키겠다는 구상이다.
시는 이번 협약으로 의료기관과 복지자원을 유기적으로 연결하는 지역 단위 통합돌봄 체계가 본격 가동되면, 퇴원 환자의 안정적인 재가 복귀 지원은 물론 의료서비스의 질도 한 단계 높아질 것으로 기대하고 있다.
또 불필요한 장기 입원을 줄여 건강보험 재정 건전성을 높이고, 가족의 간병 부담을 완화하는 효과도 있을 것으로 보고 있다.
박형준 부산시장은 “병원의 문을 나서는 순간이 돌봄의 끝이 아니라 새로운 시작이 돼야 한다”며 “시민이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있는 ‘15분 돌봄도시 부산’을 만들겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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