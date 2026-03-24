AI가 신호 바꾼다…부산, 교통체계 전환 시동
223개 교차로 데이터 기반 신호 자동 제어
통행속도↑ 지체시간↓ 체감형 교통 개선
긴급차량 우선신호 확대 안전 대응 강화
부산시가 인공지능(AI) 기반 교통관리 시스템을 도입하며 교통 흐름을 실시간으로 제어하는 지능형 교통체계 전환에 나섰다. 통행속도 증가와 지체시간 감소 효과가 확인되면서 교통 환경 개선이 본격화할 전망이다.
부산시는 24일 스마트빌리지 보급·확산 사업(29억2000만원)을 통해 ‘실시간 교차로 정보제공 서비스 구축사업’을 추진 중이라고 밝혔다. 국비 45억원을 추가 확보해 ‘AI 기반 교통관리시스템 구축’ 사업도 발주를 준비하고 있다.
핵심은 교차로 데이터를 활용한 신호 자동 제어다. 현재 223개 교차로에 스마트교차로가 구축돼 교통량과 속도, 보행자, 돌발 상황 등을 실시간으로 분석하고 있다. 시는 올해 중앙대로와 반송로 일원 20곳에 추가 설치할 계획이다.
AI 기반 신호제어 시범 운영 결과 평균 통행속도는 약 2.25㎞/h 증가하고, 교차로 지체시간은 10% 이상 감소한 것으로 나타났다. 스마트 감응신호도 지체시간 36% 감소, 통행시간 12% 단축, 신호위반 27% 감소 등 효과를 보였다.
시는 이러한 성과를 바탕으로 신호대교 일원과 만덕대로 구간 등으로 적용 범위를 확대하는 한편, 카카오내비, 네이버지도, 티맵 등과 연계해 실시간 신호정보를 제공하고 있다.
앞으로는 안전 기능도 강화된다. 상습 침수 교차로 11곳에는 침수 감지 시스템을 도입해 우회 및 통제 정보를 제공하고, 위험물·화물차 데이터를 연계해 돌발 상황 대응과 신호 최적화를 추진할 계획이다.
특히 긴급차량 우선신호 시스템도 확대된다. 현재 일부 권역 병원을 중심으로 운영 중인 이 시스템은 긴급차량 통행시간을 40% 이상 줄이고 통행속도를 80% 이상 높이는 효과를 보였다. 시는 2027년까지 부산 전역과 울산·경남 진입 차량까지 적용 범위를 넓힐 방침이다.
시는 이번 사업이 완료되면 교통 흐름 개선과 신호 대기시간 감소는 물론 긴급 상황 대응 능력까지 높아지는 등 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화가 나타날 것으로 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 “AI 기반 교통 시스템 구축은 부산 교통 체질을 근본적으로 바꾸는 전환점”이라며 “시민의 안전과 이동 편의를 동시에 높이는 미래 교통 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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