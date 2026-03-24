美·이란 휴전에 12억 베팅…‘내부자 거래’ 의혹
미국과 이란 간 휴전 가능성에 베팅하는 예측 시장에 거액이 몰리면서 내부자 거래 의혹이 제기되고 있다.
23일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미래 예측 베팅 플랫폼 폴리마켓에서는 ‘3월 31일까지 미국과 이란이 휴전에 합의할 것인지’를 묻는 상품에 최근 수십만 달러 규모의 자금이 집중됐다.
특히 지난 21일 전후로 새로 생성된 8개 계정이 모두 동일하게 7만 달러(약 1억원)씩 휴전이 성사된다는 쪽에 걸었다. 이달 31일까지 휴전이 성사될 경우 이들 계정 사용자는 약 82만 달러(약 12억2000만원)에 달하는 수익을 얻게 된다.
해당 계정들은 대부분 지난주 후반에 개설된 것으로 파악됐다. 이 때문에 일부 전문가들은 전쟁 관련 비공개 정보를 보유한 인물이 여러 계정을 활용해 베팅했을 가능성을 제기하고 있다.
플랫폼 개발자 벤 요크는 “대규모 투자자가 계정을 분산해 자금을 투입하는 경우에는 시장에 미치는 영향을 줄이려는 목적일 수 있고, 내부 정보를 활용한 거래일 가능성도 배제하기 어렵다”고 말했다.
다만 실제 내부자 여부를 확인하기는 쉽지 않다. 폴리마켓은 계정이 익명으로 운영되고, 거래 역시 암호화폐로 이뤄져 자금 추적이 어렵기 때문이다.
최근에도 이와 유사한 사례가 있었다. 폴리마켓에서는 ‘1월까지 미국이 베네수엘라를 침공할 것’이라는 내기에 약 3만4000달러(약 5000만원)을 베팅한 이용자가 실제 상황과 맞물리며 내부 정보 활용 의혹이 제기된 바 있다.
논란이 이어지자 폴리마켓은 사용자가 비공개 정보를 보유하고 있거나, 결과에 영향을 미칠 수 있을 경우 해당 상품을 거래할 수 없도록 규정을 개정했다.
다른 예측 시장 플랫폼인 칼시 역시 정치 후보자의 선거 관련 거래를 금지하고, 스포츠 종사자의 관련 베팅 참여를 차단하는 등 통제 조치를 확대하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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