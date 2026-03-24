군산 해양레저체험 복합단지 ‘오션팔레트’ 6월 19일 개장
인공파도풀·실내서핑장·잠수풀 등 체험형 관광시설
선유도·고군산군도 연계 관광 동선 확장
전북 군산시가 해양레저 체험과 숙박·휴양 기능을 결합한 복합 관광단지를 개장하며 서해권 체류형 관광 시장 확대에 나선다.
군산시는 해양레저체험 복합단지 ‘군산 오션팔레트’를 오는 6월 19일 개장하고 본격 운영에 들어간다고 24일 밝혔다.
오션팔레트는 인공파도풀, 실내서핑장, 잠수풀 등 체험형 시설과 캠핑장, 휴식공간을 함께 갖춘 복합 관광시설이다. 이곳은 체험과 체류를 동시에 유도하는 구조로 설계된 것이 특징이다.
시는 개장을 앞두고 안전펜스, 인명구조함, 응급치료실 등 재난안전시설과 화장실, 샤워장 등 편의시설 확충 공사를 병행하고 있다. 상반기 내 모든 시설 설치를 마무리해 개장과 동시에 안정적인 운영 환경을 갖춘다는 계획이다.
운영은 전문업체 조이가 맡는다. 5월 1일부터 운영체계를 가동하고, 5월 말까지 주요 시설을 완료한 뒤 시운전과 점검을 거쳐 개장 준비를 마칠 예정이다.
오션팔레트는 선유도와 고군산군도 관광권역과 연계해 관광 동선을 확장하는 역할도 맡는다. 서해 낙조와 해양 체험을 결합한 관광 콘텐츠로 체류 시간 증가와 소비 확대 효과가 기대된다.
권은경 군산시 교통항만수산국장은 “개장 전까지 철저한 안전 점검을 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 해양관광 시설로 조성하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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