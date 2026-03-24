군산 해양레저체험 복합단지 ‘오션팔레트’ 6월 19일 개장

인공파도풀·실내서핑장·잠수풀 등 체험형 관광시설

선유도·고군산군도 연계 관광 동선 확장

전북 군산 오션팔레트 조감도. 군산시 제공

권은경 군산시 교통항만수산국장은 “개장 전까지 철저한 안전 점검을 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 해양관광 시설로 조성하겠다”고 말했다.