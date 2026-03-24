“거의 합의했다”는 트럼프, 이번엔 진짜일까…군사작전 시간벌기 관측도

이란 “미국과 협상 없어, 가짜뉴스”

트럼프 발언에도 미군 중동 증파 계속

트럼프 “합의 이룰 수 있지만 보장은 못 해” 여지

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 앤드루스 합동기지에 도착한 대통령 전용기에서 내려오고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 테네시주 멤피스에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이란 외무부 대변인은 이날 “강요된 전쟁이 계속된 지난 24일 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다”고 했고, 협상 창구로 지목된

월스트리트저널은 이날 제31해병원정대(MEU) 소속 약 2200명의 병력과 상륙함 전력이 27일 중동 사령부 관할 구역에 진입할 예정이라고 전했다. 27일은

여기에다 파병 일정을 3주나 앞당긴 제11해병원정대도 가세하고 있다. 미국은 이미 중동에 약 5만명의 병력을 주둔시키고 있어 해병대까지 증파되면 병력은 6만명 수준까지 늘어날 수 있다.

NYT도 이날 미 국방부가 18시간 내 투입 가능한 제82공수사단 신속대응부대(IRF) 약 3000명을 투입해 이란 하르그섬을 장악하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 미군 폭격으로 파괴된 하르그섬 비행장을 해병대가 장악한 뒤 공수사단과 물자를 쏟아붓는 시나리오까지 거론되고 있다.