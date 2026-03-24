무안서 화물차·승합차 충돌…80대 운전자 사망·3명 부상
전남 무안의 한 도로에서 합류하던 화물차가 승합차와 충돌해 80대 운전자 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.
24일 무안경찰서에 따르면 전날 오전 7시19분쯤 무안군 운남면 한 편도 2차로에서 1t 화물차와 승합차가 부딪혔다.
이 사고로 화물차 운전자 B씨(80대)가 숨졌다. 승합차 운전자 A씨(50대) 등 3명도 경상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰 조사에서 화물차가 2차로에서 1차로로 합류하는 과정에서 급하게 1차로로 진입하며 직진하던 승합차와 충돌한 것으로 파악됐다.
두 차량 운전자 모두 음주 또는 무면허 상태는 아닌 것으로 확인됐다.
경찰은 승합차 운전자 A씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
무안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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