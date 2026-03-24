법원, SNT홀딩스 가처분 기각…경영권 분쟁 지속
“우호지분 여부 확정 어려워” 법원 판단
SNT “본안 판단 아냐…핵심 쟁점 남아”
주총 의결권 행사 따라 추가 소송 검토
창원지방법원이 SNT홀딩스가 스맥 등을 상대로 제기한 의결권 행사금지 가처분 신청을 기각하면서 양측 간 경영권 분쟁이 이어질 전망이다.
SNT홀딩스는 24일 “법원이 23일 해당 가처분 신청을 기각했다”고 밝혔다.
법원은 만호제강과 우리사주조합의 의결권 행사 여부가 확정되지 않은 상황에서 우호 지분 여부를 단정하기 어렵다고 판단한 것으로 알려졌다.
이에 대해 SNT홀딩스는 “현재 의결권 행사가 이루어지지 않은 상태에서 우호 지분 여부를 확정할 수 없다는 법원 판단을 존중한다”면서도 “이번 결정은 주주총회를 앞둔 상황에서 내려진 것으로 자사주 처분의 적법성에 대한 본안 판단은 아니다”라고 강조했다.
이어 “핵심 쟁점은 본안 절차에서 다뤄질 것”이라며 향후 법적 대응 가능성을 열어뒀다.
SNT홀딩스는 향후 주주총회에서 만호제강과 우리사주조합이 실제로 의결권을 어떻게 행사하는지가 중요한 판단 기준이 될 것으로 보고 있다.
SNT홀딩스 측은 “만약 해당 지분이 현 경영진을 위한 우호 세력으로 의결권을 행사할 경우, 자사주 처분이 우호 지분 확보를 위한 배임적 행위였다는 점이 드러날 수 있다”며 “이를 확인한 뒤 본안 소송 등 추가 법적 절차를 검토할 계획”이라고 밝혔다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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